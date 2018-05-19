AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı mı? Kimler?

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

24 Haziran seçimlerine yaklaşılırken MHP bugün aday listelerini açıkladı. Şimdi gözler AK Parti ve CHP'nin milletvekili aday listelerinde... Peki, AK Parti milletvekili adayları açıklandı mı?24 Haziran seçimlerine 37 gün kaldı. MHP, milletvekili aday listesini açıkladı. AK Parti ve CHP'nin aday listeleri ise yavaş yavaş şekilleniyor. Seçmenler, milletvekili adaylarına göre sandık başında oy kullanacak. Bu yüzden listeler büyük bir önem arz ediyor.AK Parti'nin milletvekili adayları henüz açıklanmadı. Milletvekili aday listelerinin en geç 21 Mayıs saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilmesi gerekiyor. AK Parti milletvekili aday listeleri açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.