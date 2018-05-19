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Bu haber 19 Mayıs 2018 03:48:56 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'nın,Organik Ürünleri Fuarda ki Yerini Aldı...

GAP Bölgesinde Üretimi Yapılan Organik Ürünlerin Tanıtımı Ekoloji İzmir 2018 Fuarı’nda Yapıldı

Urfa'nın,Organik Ürünleri Fuarda ki Yerini Aldı...

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanmakta olan “GAP Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi” kapsamında, GAP TEYAP ile işbirliği içerisinde 09-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında bu yıl 9.’su düzenlenen Ekoloji İzmir 2018 Fuarı’na; kurum personelimiz ile proje paydaşlarının, organik tarım sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmeleri, olası işbirlikleri kurmaları ve Proje’nin tanıtımının yapılması amacı ile stant açılarak katılım sağlandı.

Fuar organizasyonu kapsamında kurulan stantta; Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin ve Şırnak İllerinde üretilmekte olan organik zeytinyağı, nar ekşisi, bal, badem, kuru üzüm, üzüm pekmezi, dut ve dut pekmezi gibi organik ürünlerin tanıtımı yapıldı. GAP Organik Tarım Küme Projesinin görünürlüğünün sağlandığı fuarda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile fuara katılan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği sağlanması, GAP Bölgesi’ndeki üretim kapasitesinin ve pazarlama imkânlarının artırılması amacıyla görüşmeler yapıldı.
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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