Urfa'nın,Organik Ürünleri Fuarda ki Yerini Aldı...

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanmakta olan “GAP Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi” kapsamında, GAP TEYAP ile işbirliği içerisinde 09-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında bu yıl 9.’su düzenlenen Ekoloji İzmir 2018 Fuarı’na; kurum personelimiz ile proje paydaşlarının, organik tarım sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmeleri, olası işbirlikleri kurmaları ve Proje’nin tanıtımının yapılması amacı ile stant açılarak katılım sağlandı.Fuar organizasyonu kapsamında kurulan stantta; Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin ve Şırnak İllerinde üretilmekte olan organik zeytinyağı, nar ekşisi, bal, badem, kuru üzüm, üzüm pekmezi, dut ve dut pekmezi gibi organik ürünlerin tanıtımı yapıldı. GAP Organik Tarım Küme Projesinin görünürlüğünün sağlandığı fuarda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile fuara katılan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği sağlanması, GAP Bölgesi’ndeki üretim kapasitesinin ve pazarlama imkânlarının artırılması amacıyla görüşmeler yapıldı.