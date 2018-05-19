Urfa'nın,Organik Ürünleri Fuarda ki Yerini Aldı...

Fuar organizasyonu kapsamında kurulan stantta; Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin ve Şırnak İllerinde üretilmekte olan organik zeytinyağı, nar ekşisi, bal, badem, kuru üzüm, üzüm pekmezi, dut ve dut pekmezi gibi organik ürünlerin tanıtımı yapıldı. GAP Organik Tarım Küme Projesinin görünürlüğünün sağlandığı fuarda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile fuara katılan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği sağlanması, GAP Bölgesi’ndeki üretim kapasitesinin ve pazarlama imkânlarının artırılması amacıyla görüşmeler yapıldı.
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