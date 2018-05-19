Urfa'dan,Kudüs İçin 14 Karar!

İsrail'in Filistin ve Kudüs'e yönelik saldırıları nedeniyle birçok eylem yapan ve açıklamalarda bulunan Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları (STK) Eğitim-Bir-Sen ev sahipliğinde bir araya gelerek, Filistin ve Kudüs için yapmayı planladıkları 14 kararı görüştü. Kentte faaliyet gösteren 60 STK temsilcisinin katıldığı toplantı ile ilgili bilgi veren Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Coşkun, "İsrail'i lanetlemek, Filistin'e, Kudüs'e destek vermek amacıyla Urfa'daki STK'lar olarak ne yapabilirizin gayreti içerisindeyiz. Bugün burada bir istişare ederek fikir birliğine vardık" sözlerini kullandı.

Coşkun aldıkları kararları şu şekilde sıraladı:

1-Kudüs çadırı kurmak

2-Gazze’ye yardım kampanyası düzenleyen derneklerin logo ve hesap numaralarının yazıldığı branda asmak

3-Fotoğraf sergisi düzenleme. Farklı alanlarda mobil usulü sergileme

4-Her camide Cuma Namazı sonrası Cenaze Namazı kılınması

5-Araç konvoyu oluşturmak

6-Diyarbakır Mitingine katılım sağlama

7-TV Programı ve Sosyal Medyayı aktif olarak kullanma

8-Yürüyüş düzenlemek

9-Kitap dağıtımı

10-Nevaf Tekruri 27 Mayısta Urfa'ya gelince, Kudüs çadırına davet etmek

11-Kudüs koşusu düzenlemek

12-Sembol Şehitlerin isimlerinin yaşatılması için Belediyelere teklif götürülmesi

13-Gazze şehitleri için hatim ve dua

14-İl geneli aynı anda Faraclık (Feraciye duası) minarelerden okutulması