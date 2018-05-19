İddialar,Muharrem ince'ye Yakışmıyor!

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, bugünkü Kırklareli mitinginde yaptığı konuşmada, Bakanlığımız ve Sayın Bakan hakkında sarf ettiği sözlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

"Sayın Muharrem İnce, açıklamasında, Antep fıstığının fiyatlarının yükselmesi karşısında Sayın Bakanımızın "böyle olursa dışarıdan ithal ederim" dediğini iddia etmekte ve bir Cumhurbaşkanı adayına yakışmayacak ifadelerde bulunmaktadır.

Bakanlığımız tarafından gıda piyasaları yakından takip edilmekte, özellikle spekülatif amaçlı hareketlere karşı gerekli tedbirler alınmaktadır. Bunlar yapılırken üreticileri ve tüketicileri mağdur etmeden piyasanın sağlıklı işlemesi amaçlanmaktadır.

Sayın Bakanımız, iki gün önce kabul ettiği baklava sanayicileri sektör temsilcilerinin sıkıntılarını dinlemiş ve onlardan gelen talepler çerçevesinde görüşlerini dile getirmiştir. Bu çerçevede Antep fıstığının fiyatının yükselmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu ve spekülatörlere karşı gerekli önlemlerin alınacağını ifade etmiş, konunun çözümü noktasında yürütülen lisanslı depoculuk çalışmalarını anlatmıştır. Ayrıca sektörden gelen taleplerden biri olan geçici ithalat izniyle ilgili olarak; hasata kadar kısa süreli olarak düşünülebileceğini ve bu konuda gerekli değerlendirmelerden sonra çalışma yapılabileceğini ifade etmiştir.

Burada Sayın Bakanımız, ilgili sektörün mağdur olmaması için yapılabilecek çalışmaları sıralamış ve ithalat uygulamasının da bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini söylemiştir.

Dolayısıyla basında yer alan ve Sayın İnce'nin de dile getirdiği "ithalat yapılacağı" şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

Sayın İnce'nin, hem kamuoyuna yanlış aksettirilen bilgilerle hareket etmesi hem de bu bilgileri seviyesiz ve argo ifadelerle dile getirerek siyaset yapması uygun ve etik olmamıştır.

Sayın Bakanımız hakkında sarf ettiği ifadeleri kendisine yakıştıramadığımızı belirtmek isteriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."