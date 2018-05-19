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Bu haber 19 Mayıs 2018 03:37:45 Tarihinde eklenmiştir.

Kılıç,Geri Döndü!

Şanlıurfaspor, 2011-2012 sezonunda Sarı-Yeşilli takımla şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Kemal Kılıç ile yeniden anlaştı.

Kılıç,Geri Döndü!

 Şanlıurfaspor, 2011-2012 sezonunda Sarı-Yeşilli takımla şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Kemal Kılıç ile yeniden anlaştı. 

TFF 2. Lig Beyaz Grupta  son haftalarda şampiyonluk kaçıran ve Play-Off çeyrek finalinde elenen Şanlıurfaspor, gözünü 2018-2019 futbol sezonuna dikti. Emin Yetim Başkanlığındaki yönetim, yeni sezon için Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik direktör, Şanlıurfaspor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreni ile yeniden eski takımının başına geçti. Kendisini Urfaspor’a bağlayan imzayı atan Kılıç, Şanlıurfaspor’u hak ettiği TFF 1. Lig’e yeniden çıkarmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim de, Kılıç’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Bu arada imza töreninde Başkanı Yetim’in yanı sıra Yönetim kurulu üyelerinden Reşit  Yıldız, Feyad Güllü ve Halil Haktankaçmaz da hazır bulundu.
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Spor
Kılıç,Geri Döndü!
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