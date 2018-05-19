Urfa İçin Güzel Haber,İlgi Odağı Olacak!

YÖRENİN İMKÂNLARI KULLANILDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğuş Grubu’nun 20 yıllık (2015-2035) bir zaman dilimini kapsayan sponsorluk anlaşması sonucunda başlayan tüm çalışmalar Koruma Kurulu’nun izni ve yönlendirmesiyle gerçekleşti. Ziyaretçi merkezinin yapımı sırasında hem işçilik hem de malzeme olarak yörenin imkânlarının kullanılmasına özen gösterildi. Kullanılan malzemelerin çevreci olmasına özellikle dikkat edildi. Merkezin yapımında kullanılan taşlar, eski dönemlerde olduğu gibi bölgedeki toprağın sıkıştırılarak tuğla haline getirilmesiyle yapıldı. Ziyaretçi merkezi inşasının Mimari Tasarımı Kreatif Mimarlık tarafından, sergi alanı içerik geliştirme ve tasarımı ise Tasarımhane tarafından gerçekleştirildi. UNESCO, geçici listede olan Göbeklitepe’nin asıl listeye alınıp alınmadığını haziran veya temmuz ayında açıklayacak./Hürriyet
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