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Bu haber 19 Mayıs 2018 03:35:15 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İçin Güzel Haber,İlgi Odağı Olacak!

Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen 12 bin yıllık Göbeklitepe’ye modern bir tanıtım ve ziyaretçi merkezi yapıldı.

Urfa İçin Güzel Haber,İlgi Odağı Olacak!

DÜNYANIN bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe’nin yapımı tamamlanan çatı korumasından sonra gelen ziyaretçileri karşılamak için inşa edilen ziyaretçi ve tanıtım merkezi de tamamlandı. Yaklaşık 9.5 milyon dolar harcanarak tamamlanan ve iki bölümden oluşan merkez, teknolojinin de yardımı ile tarihin sıfır noktasını anlamak için gelenlere olağanüstü bir deneyim sunuyor. İki bloktan oluşan merkezin ilk bölümünde bilet satış gişesi, hediyelik eşya bölümü, kafeterya ve etkinlik alanı bulunuyor. İkinci bölümde insanlık tarihinin grafiklerle anlatıldığı bir alan ile özel olarak hazırlanmış bir filmin gösterildiği salon bulunuyor.


YÖRENİN İMKÂNLARI KULLANILDI


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğuş Grubu’nun 20 yıllık (2015-2035) bir zaman dilimini kapsayan sponsorluk anlaşması sonucunda başlayan tüm çalışmalar Koruma Kurulu’nun izni ve yönlendirmesiyle gerçekleşti. Ziyaretçi merkezinin yapımı sırasında hem işçilik hem de malzeme olarak yörenin imkânlarının kullanılmasına özen gösterildi. Kullanılan malzemelerin çevreci olmasına özellikle dikkat edildi. Merkezin yapımında kullanılan taşlar, eski dönemlerde olduğu gibi bölgedeki toprağın sıkıştırılarak tuğla haline getirilmesiyle yapıldı. Ziyaretçi merkezi inşasının Mimari Tasarımı Kreatif Mimarlık tarafından, sergi alanı içerik geliştirme ve tasarımı ise Tasarımhane tarafından gerçekleştirildi. UNESCO, geçici listede olan Göbeklitepe’nin asıl listeye alınıp alınmadığını haziran veya temmuz ayında açıklayacak./Hürriyet
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Kültür
Urfa İçin Güzel Haber,İlgi Odağı Olacak!
Urfa İçin Güzel Haber,İlgi Odağı Olacak!
Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen 12 bin yıllık Göbeklitepe’ye modern bir tanıtım ve ziyaretçi merkezi yapıldı.
Urfa'da Bulunuyor,Almanlar Türklere İzin Verir miydi?
Urfa'da Bulunuyor,Almanlar Türklere İzin Verir miydi?
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Demirkol'dan,Urfa İçin Büyük Adım!
Demirkol'dan,Urfa İçin Büyük Adım!
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Hilvan'dan Göbeklitepe'ye uzanan tarih 'Nevali Çori'
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Hilvan Beleyesi tarafından, Hilvan'ın geçmiş tarihini konu eden konferans düzenlendi.
Urfa İle Arasında ki Bağ Ne?,1894 Yılında...
Urfa İle Arasında ki Bağ Ne?,1894 Yılında...
Dünyanın ilk şeytan heykeli olduğu belirlenen Shigir İdolü; 1894 yılında, Rusya'daki Ural Dağları yakınlarında yer alan Yekaterinburg bölgesinde, altın arayan bir grup madenci tarafından bir bataklıkta bulunmuştu.
Benzeri Urfa'da,11.600 Yıllık!
Benzeri Urfa'da,11.600 Yıllık!
11.600 yıl öncesine tarihlenen ahşap Shigir İdolü, anıtsal ve insan biçimli bilinen en eski heykellerden biri oldu. Araştırmacılar 5 metre uzunluğundaki heykeli Göbeklitepe’deki dikilitaşlara benzetiyor.
Urfa'da Bulunan Figürlere,Benzer Figürler Bulundu
Urfa'da Bulunan Figürlere,Benzer Figürler Bulundu
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Urfa İçin Güzel Haber,Stonehenge modeli...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe'de İngiltere'de bulunan Stonehenge'deki ziyaretçi planlama modelinin bir benzerini uygulayacak
Urfa'da Bulunan Göbeklitepe,hakkında kısa bilgiler
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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