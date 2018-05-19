'Eşim 29 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya alıyorsan o senin problemin'

UCUZA SATIYORUM İŞTE,DAHA NE İSTİYORSUNUZ?

BAKANDAN 850 MİLYON LİRA MÜJDESİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ‘ucuz et’ satan üç market zinciriyle piyasayı regüle ettiklerini belirterek, “Benim eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya et alıyorsan o senin problemin” dedi.Et ve Süt Kurumu’nun sağladığı ürünle kilogramı 31 liradan kuşbaşı, kilogramı 29 liradan kıyma satan A101 ve BİM’e, Migros da eklenmişti. BİM ve A101, kasım ayından bu yana yaklaşık 45 bin ton piyasaya göre daha düşük fiyattan et sattı.Meclis’te gazetecilerle bir araya gelen Fakıbaba, et fiyatlarına değindi.Habertürk’ten Esra Nehir’in haberine göre bakan, “Dar gelirli kardeşlerime ramazanda yarım kilo eti 14.5 liraya satıyorum. Daha ne yapayım?” dedi.Ucuz et satan zincir marketler dışında kalan market ve kasaplarda satılan kırmızı et fiyatlarının yüksekliğinin hatırlatılması üzerine Fakıbaba, “Pahalı satanlar da ister istemez bu fiyata ayak uydurmak zorunda. Eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya et alıyorsan o senin problemin” diye konuştu.Fakıbaba ayrıca, “Kırmızı et üreticisine mayıs ayında süt, besi, damızlık, koyun ve keçi için toplam 850 milyon lira destek ödemesi yapılacak” dedi.Bakan kurdaki artışın ithal edilen kesif yem fiyatlarını yükselttiğini ve üreticiye verdikleri destekleri artırdıklarını kaydederek şunları söyledi: “Bir mekanizma kurduk, parametresi yem fiyatları. Parite şöyle: 1 kg süt eşittir 1.3 kg yem. Buna göre fiyat ayarladık. Örgütlü olduğu zaman süte desteği 7’den 12 kuruşa, soğuk süte desteği 6’dan 10 kuruşa, sıcak süte desteği 3’ten 5 kuruşa yükselttik. Yarın süt fiyatı 1.53’ten 1.70’e çıkarsa bunları hemen düşürürüz.”