Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 18 Mayıs 2018 17:31:30 Tarihinde eklenmiştir.

Geleneksel Koşu Yarışması Birincileri Ödüllendirildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hilvan da liselerarası bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel koşu yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Geleneksel Koşu Yarışması Birincileri Ödüllendirildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 99. Yıl Dönümü münasebetiyle liselerarası düzenlenen geleneksel koşu yarışmasında dereceye giren öğrenci ve okullara ödüllerini vermek üzere program düzenlendi.

Hilvan Anadolu Lisesinde düzenlenen programa Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız , Hilvan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ,Jandarma Bölük Komutanı İsmail Tanrıyar,Öğretmen ,öğrenci ve veliler katılım gösterdi.30 kız ve 30 erkek öğrenci olmak üzere toplam 60 kişi arasında erkekler 1500 metre kızların 1000 metrede koştuğu yarışmaya katılan öğrenciler yarışı birincilikle bitirmek için kıyasıya mücadele etti.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen  koşu yarışmasında birinci olanlara Hilvan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin Tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.İlçe milli eğitim şube müdürü Ali Şikak dereceye giren öğrencilere ödüllerini vererek eğitimin en büyük destekçisi olan Hilvan Belediyesine ve Belediye Başkanımıza şahsım ve öğrencilerim adına teşekkür ederim dedi.
 
 
Etiketler
Yorum Yap
Spor
Geleneksel Koşu Yarışması Birincileri Ödüllendirildi
Geleneksel Koşu Yarışması Birincileri Ödüllendirildi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hilvan da liselerarası bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel koşu yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Urfaspor Başarabilecek mi?,Hazırlıklar Başladı...
Urfaspor Başarabilecek mi?,Hazırlıklar Başladı...
Şanlıurfaspor, Play-Off çeyrek final 2. Maçında deplasmanda karşılaşacağı Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Urfaspor,Gümüşhane'yi Elinden Kaçırdı!
Urfaspor,Gümüşhane'yi Elinden Kaçırdı!
Şanlıurfaspor, Play-Off çeyrek final ilk maçında sahasında konuk ettiği Gümüşhanespor ile 2-2 berabere kaldı.
Aziz Yıldırım Şanlıurfa'da!
Aziz Yıldırım Şanlıurfa'da!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı makamında ağırladı.
Urfalı Sanatçı Göçer;Bu Formayı Ömür Boyu Saklayacağım!
Urfalı Sanatçı Göçer;Bu Formayı Ömür Boyu Saklayacağım!
Urfalı ünlü sanatçı Ferhat Göçer'e önceki akşam sahne aldığı Faruk Ilgaz Tesislerinde Birlik ve beraberlik gecesinde Başkan Aziz Yıldırım ve efsane futbolcu Cemil Turan tarafından forma hediye edildi.
Urfa’da, Spor İçin Köyden Şehre Getiriliyorlar
Urfa’da, Spor İçin Köyden Şehre Getiriliyorlar
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip illeri arasında ilk sırada yer alan Şanlıurfa’da genç yeteneklerin spora teşvik edilmesi amacıyla çeşitli projeler yürütüldüğünü, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi için ailelerin destek vermesini istedi.
Urfa Maçının Biletleri Satışa Çıktı!
Urfa Maçının Biletleri Satışa Çıktı!
Şanlıurfaspor’un Gümüşhanespor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Urfaspor,Play-Off Yolunda!
Urfaspor,Play-Off Yolunda!
Gümüşhanespor hazırlıkları sürüyor.Şanlıurfaspor, Play-Off çeyrek final 1. Maçında karşılaşacağı Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Vali'den Başkası Yalan,Erin'den Urfaspor'a Ziyaret!
Vali'den Başkası Yalan,Erin'den Urfaspor'a Ziyaret!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, play-off maçları öncesi Şanlıurfaspor yönetimini tesislerde ziyaret etti.
Urfaspor'un İlk Maçı Ne Zaman?
Urfaspor'un İlk Maçı Ne Zaman?
TFF 2 ve 3. Lig'de gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar Play-Off oynamaya hak kazandı.
Bize Herkes Yalan Söyledi,“Herkes şovunu yaptı”
Bize Herkes Yalan Söyledi,“Herkes şovunu yaptı”
Teknik Direktörümüz Ahmet Taşyürek, Takım Kaptanımız İzzet Yıldırım ve futbolcumuz Hüseyin Kala, Şanlıurfaspor Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Taşyürek ve Kaptanımız Yıldırım, Play-Off şampiyonu olup, Şanlıurfa’yı hak ettiği yere taşımak istediklerini belirttiler.
Urfaspor'un,Play-Off'ta ki Rakibi Belli Oldu!
Urfaspor'un,Play-Off'ta ki Rakibi Belli Oldu!
TFF 2. Lig 34. hafta maçlarıyla tamamlanırken, play-off çeyrek final maç programı da açıklandı.
Geleneksel Koşu Yarışması Birincileri Ödüllendirildi
Geleneksel Koşu Yarışması Birincileri Ödüllendirildi
150 Bin TL Hibe İçin,İlk Adımı Attılar...
150 Bin TL Hibe İçin,İlk Adımı Attılar...
Büyükelçi Önen’den Urfa heyetine iftar yemeği
Büyükelçi Önen’den Urfa heyetine iftar yemeği
Urfa Milletvekilleri Adayı Belli Oldu!
Urfa Milletvekilleri Adayı Belli Oldu!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 21°C
Durum
Parçalı Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:29
Güneş
05:08
Öğle
12:28
İkindi
16:16
Akşam
19:37
Yatsı
21:07
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
﻿