Geleneksel Koşu Yarışması Birincileri Ödüllendirildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 99. Yıl Dönümü münasebetiyle liselerarası düzenlenen geleneksel koşu yarışmasında dereceye giren öğrenci ve okullara ödüllerini vermek üzere program düzenlendi.Hilvan Anadolu Lisesinde düzenlenen programa Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız , Hilvan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ,Jandarma Bölük Komutanı İsmail Tanrıyar,Öğretmen ,öğrenci ve veliler katılım gösterdi.30 kız ve 30 erkek öğrenci olmak üzere toplam 60 kişi arasında erkekler 1500 metre kızların 1000 metrede koştuğu yarışmaya katılan öğrenciler yarışı birincilikle bitirmek için kıyasıya mücadele etti.Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen koşu yarışmasında birinci olanlara Hilvan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin Tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.İlçe milli eğitim şube müdürü Ali Şikak dereceye giren öğrencilere ödüllerini vererek eğitimin en büyük destekçisi olan Hilvan Belediyesine ve Belediye Başkanımıza şahsım ve öğrencilerim adına teşekkür ederim dedi.