150 Bin TL Hibe İçin,İlk Adımı Attılar...

Harran Üniversitesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 4. Sınıf öğrencilerine yönelik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” düzenlendi.Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, Dekan Yrd. Prof. Dr. Murat Demir ve İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Erkan Nur koordinatörlüğünde ve Harran Üniversitesi Proje Yönetim ve Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Gencay Sarıışık’ın girişimleri ve eğitmenliğinde 4. Sınıf öğrencilerine verildi.Resmi KOSGEB Eğitmeni olan Gencay Sarıışık, çeşitli sektörlerde üretim ve danışmanlık alanlarında işgücü piyasalarına dâhil olmak isteyen girişimci adaylarına yönelik düzenlenen söz konusu eğitimle, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlayarak girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmalarının hedeflendiğini söyledi.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) ve iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar başlıklı dört ana modül çerçevesinde ele alınarak toplam 40 saatlik eğitim süreci ile tamamlandı.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Harran Üniversitesi’nde, Dinamik pazarlama yöntemleri/ network satış sistemi, ARGE ve İnovasyon bilgi paylaşımı, proje tanıtımları ve yazma eğitimi, KOSGEB ve TÜBİTAK Genç Girişimcilik proje destekleri için uygulamalı proje yazma eğitim modülü ile desteklenerek, eğitime katılarak sertifika almaya hak kazanan öğrencilerin, KOSGEB'in 50 bin TL hibe ve 100 bin TL kredi olmak üzere toplam 150 bin TL yeni girişimci desteğinden gerekli şartları ve koşulları tamamlamaları halinde faydalanmalarına imkân tanımış olması yönüyle de önemli bir adımı oluşturdu.Dekan Prof. Dr. Esra Siverekli ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demir, öğrenciler için girişimcilik konusunda önemli bir farkındalık ortaya çıkaran bu eğitimin Üniversitemizin farklı birimlerinde de devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, eğitimin Üniversitemizde gerçekleşmesinde destek veren İşkur İl Müdürü Lezgin Özmen ve KOSGEB Şanlıurfa İl Müdürü İdris Erkeksoy’a teşekkürlerini iletti.