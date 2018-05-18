Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 18 Mayıs 2018 17:28:01 Tarihinde eklenmiştir.

150 Bin TL Hibe İçin,İlk Adımı Attılar...

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde KOSGEB-İŞKUR işbirliğinde uygulamalı girişimcilik eğitimi yapıldı.

150 Bin TL Hibe İçin,İlk Adımı Attılar...

Harran Üniversitesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 4. Sınıf öğrencilerine yönelik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” düzenlendi.
Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, Dekan Yrd. Prof. Dr. Murat Demir ve İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Erkan Nur koordinatörlüğünde ve Harran Üniversitesi Proje Yönetim ve Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Gencay Sarıışık’ın girişimleri ve eğitmenliğinde 4. Sınıf öğrencilerine verildi.

Resmi KOSGEB Eğitmeni olan Gencay Sarıışık, çeşitli sektörlerde üretim ve danışmanlık alanlarında işgücü piyasalarına dâhil olmak isteyen girişimci adaylarına yönelik düzenlenen söz konusu eğitimle, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlayarak girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmalarının hedeflendiğini söyledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) ve iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar başlıklı dört ana modül çerçevesinde ele alınarak toplam 40 saatlik eğitim süreci ile tamamlandı.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Harran Üniversitesi’nde, Dinamik pazarlama yöntemleri/ network satış sistemi, ARGE ve İnovasyon bilgi paylaşımı, proje tanıtımları ve yazma eğitimi, KOSGEB ve TÜBİTAK Genç Girişimcilik proje destekleri için uygulamalı proje yazma eğitim modülü ile desteklenerek, eğitime katılarak sertifika almaya hak kazanan öğrencilerin, KOSGEB'in 50 bin TL hibe ve 100 bin TL kredi olmak üzere toplam 150 bin TL yeni girişimci desteğinden gerekli şartları ve koşulları tamamlamaları halinde faydalanmalarına imkân tanımış olması yönüyle de önemli bir adımı oluşturdu. 

Dekan Prof. Dr. Esra Siverekli ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demir, öğrenciler için girişimcilik konusunda önemli bir farkındalık ortaya çıkaran bu eğitimin Üniversitemizin farklı birimlerinde de devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, eğitimin Üniversitemizde gerçekleşmesinde destek veren İşkur İl Müdürü Lezgin Özmen ve KOSGEB Şanlıurfa İl Müdürü İdris Erkeksoy’a teşekkürlerini iletti.
 
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
150 Bin TL Hibe İçin,İlk Adımı Attılar...
150 Bin TL Hibe İçin,İlk Adımı Attılar...
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde KOSGEB-İŞKUR işbirliğinde uygulamalı girişimcilik eğitimi yapıldı.
Artık Çözüm Havadan!
Artık Çözüm Havadan!
Dicle Elektrik tarafından hayata geçirilen ve sorumluluk bölgesinde ‘Resim İşleme’ tekniğiyle tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriği önleyecek AR-GE projesi, EPDK tarafından kabul edildi.
Urfa SGK Açıkladı,Hangi Borçlar Yapılandırılacak?
Urfa SGK Açıkladı,Hangi Borçlar Yapılandırılacak?
Sosyal Güvenlik Kurumunu Şanlıurfa İl müdürü İsmail Ünlü “Sosyal Güvenlik Haftası’’ dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında sosyal güvenlik reformunu ile ilgili tüm ayrıntıları paylaştı. Müdür Ünlü ayrı; Şanlıurfa'da Sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi sayısı, Şanlıurfa'daki İşyeri sayısı, Genel Sağlık Sigortalısı Sayısı, Aktif çalışanların toplam il nüfusuna oranlarıyla ilgili olarak'ta detaylı şekilde bilgi paylaşımında bulundu.
Urfalı Vekilden Önerge;Sınır Ötesinde Türk Askeri...
Urfalı Vekilden Önerge;Sınır Ötesinde Türk Askeri...
CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, sınır ötesi operasyonlarda görev yapan Türk askerinin 5 aydır ek görev tazminatı alamadığını söyledi.
Bakan,Canlı Yayında Söz Verdi!
Bakan,Canlı Yayında Söz Verdi!
"Yüzde bir civarında olan ihracat bizi rahatsız etmez. Hatta ve hatta onların durdurması bizim göndermemiz de bana göre bakanlık olarak da uygundur. Keşke ihracatı ben durdurmuş demiş olsaydım. Bizim için sakıncası yoktur. Biz büyük bir ülkeyiz. 8 milyonluk küçük bir ülkenin ihracatına ihtiyacımız yoktur. Bizim pazarımız çok geniştir. Çin’den Avrupasına her tarafına bizim ihracatımız vardır."
Vatandaşa Güzel Haber,Sayıları 3'e Çıktı!
Vatandaşa Güzel Haber,Sayıları 3'e Çıktı!
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kasım'da başlattığı ucuz et projesi kapsamında yaklaşık 45 bin ton ucuz eti piyasaya sürerken, Ramazan'da kırmızı etin vatandaşın sofrasında daha bol bulunması için projenin kapsamını genişletti. 81 ilde mağazası olan BİM ve A101'den sonra Migros'la da anlaşma sağlandı.
Bakanlık Düğmeye Bastı,Vatandaşa Güzel Haber!
Bakanlık Düğmeye Bastı,Vatandaşa Güzel Haber!
GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ramazan ayında artan et talebi üzerine kırmızı et fiyatlarını artırmak isteyen spekülatörleri engellemek için harekete geçerken, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yürütülen ucuz et projesini de sürdürecek.
Siverek Tso’dan Bilgilendirme Semineri
Siverek Tso’dan Bilgilendirme Semineri
Oda Başkanlığı 1.000.0000 TL faizsiz kredi için üyelerini bilgilendirdi.
Urfa'ya Laboratuvar,Antep'e Antepfıstığı İşleme Hattı Kurulacak!
Urfa'ya Laboratuvar,Antep'e Antepfıstığı İşleme Hattı Kurulacak!
Şanlıurfa’da kurulması planlanan mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin gerçekleştirileceği, Gıda Test/Analiz Laboratuvarı için protokol imzalandı. Protokole, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) adına Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek imza attı.
Çiftçi Zor Durumda,Bayraktar Taleplerini Açıkladı!
Çiftçi Zor Durumda,Bayraktar Taleplerini Açıkladı!
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan nedeniyle tüm gözlerin gıda fiyatlarına çevrildiğini bildirerek, “beklentimiz bütün kesimlerin sorumlu davranması, artan talebin suiistimal edilmemesidir” dedi.
Şanlıurfalı Öğrencilere 8 Yıl Ücretsiz Eğitim Fırsatı
Şanlıurfalı Öğrencilere 8 Yıl Ücretsiz Eğitim Fırsatı
Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavı için geri sayım başladı. Şanlıurfa’da 553 öğrencinin katılabileceği sınav, 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00'da Fevzi Çakmak İlkokulu’nda düzenlenecek. Türkiye’nin toplam 21 ilinde gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen 120 öğrenci ortaokuldan üniversiteye ücretsiz eğitim alma hakkı elde edecek.
Çiftçi Zor Durumda!
Çiftçi Zor Durumda!
Tarım alanlarındaki kayıp tüm hızıyla sürüyor. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2017 yılında tarım alanları önceki yıla göre 336 bin hektar azalarak 23 milyon 375 bin hektara geriledi.
Geleneksel Koşu Yarışması Birincileri Ödüllendirildi
Geleneksel Koşu Yarışması Birincileri Ödüllendirildi
150 Bin TL Hibe İçin,İlk Adımı Attılar...
150 Bin TL Hibe İçin,İlk Adımı Attılar...
Büyükelçi Önen’den Urfa heyetine iftar yemeği
Büyükelçi Önen’den Urfa heyetine iftar yemeği
Urfa Milletvekilleri Adayı Belli Oldu!
Urfa Milletvekilleri Adayı Belli Oldu!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 21°C
Durum
Parçalı Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:29
Güneş
05:08
Öğle
12:28
İkindi
16:16
Akşam
19:37
Yatsı
21:07
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
﻿