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Bu haber 18 Mayıs 2018 17:24:44 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükelçi Önen’den Urfa heyetine iftar yemeği

* Urfalı Çin / Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Şanlıurfa’dan giderek kendisini ziyaret eden hemşehrileriyle hasret giderdi, birlikte iftar etti.

Büyükelçi Önen’den Urfa heyetine iftar yemeği

2018 yılının Çin Halk Cumhuriyetinde Türkiye Turizm Yılı olması nedeniyle belirli aralıklarla Şanlıurfa’da Kültür ve Turizm alanında heyetler Çin Halk Cumhuriyetine giderek etkinliklere katılıyorlar. Dolayısıyla Çin’e giden her Urfalı mutlaka Urfalı olan Pekin Büyükelçimiz Abdülkadir Emin Önen’i de ziyaret ediyor.

Bu defa da yine Çin’de Turizm etkinlikleri için Şanlıurfa’dan Vali Yardımcısı öncülüğünde Şanlıurfa heyeti, Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Urfalı Abdülkadir Emin Önen’i Büyükelçilik konutunda ziyaret etti.

ÇHC Pekin Büyükelçimiz A.Emin Önen, Pekin’de temaslarda bulunan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz başkanlığındaki Kültür Bakanlığı Kültür Turizm Müdürü Aydın Aslan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M.Emin Özçınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Müdürü Necmi Karadağlı, Haliliye Belediyesi Kültür Turizm Sorumlusu Kadir Kırıcı’dan oluşan Şanlıurfa heyetini Büyükelçilik konutunda kabul etti.
 

Urfa heyetiyle birlikte iftar yemeği

Bir süre sohbet edip, Çin’deki çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Büyükelçi Emin Önen, hemşehrileriyle hasret giderdi ve Şanlıurfa heyeti onuruna bir iftar yemeği düzenledi.
 
Büyükelçi Emin Önen, TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu’nu da Büyükelçilik konutunda kabul ederek TÜSİAD’ın Çin’deki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
 
Büyükelçi Önen, daha sonra Inter Continental Hotel Pekin Genel Müdürü Timothy O’Driscoll’u Büyükelçilik konutunda kabul ederek, 2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
 

Pekin’de iftar 26 Mayıs 2018 günü akşamı

Vereceği iftar programıyla ilgili hatırlatma yapan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyetindeki Pekin Büyükelçisi gururumuz Abdulkadir Emin Önen, “Mübarek Ramazan ayı nedeniyle Pekin’de Büyükelçilik olarak İftar yemeği vermeyi planladık ve bunu geleneksel hale getireceğiz. 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü akşamı saat 19:32’de vereceğimiz iftar yemeğine bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Katılmayı dileyen vatandaşlarımızın en geç 23 Mayıs 2018 tarihine kadar embassy.beijing@mfa.gov.tr adresine kimlik ve kendilerine ulaşabileceğimiz telefon bilgilerini göndermelerini rica ediyoruz. Bu vesileyle Çin’de bulunan vatandaşlarımızla da bir araya gelerek hasret gidermeyi, talep ve sorunlarını öğrenmeyi, en önemlisi de mübarek Ramazan orucumuzu birlikte açarak iftar edeceğimizi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
 
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Büyükelçi Önen’den Urfa heyetine iftar yemeği
Büyükelçi Önen’den Urfa heyetine iftar yemeği
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