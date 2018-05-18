Büyükelçi Önen’den Urfa heyetine iftar yemeği

Bu defa da yine Çin’de Turizm etkinlikleri için Şanlıurfa’dan Vali Yardımcısı öncülüğünde Şanlıurfa heyeti, Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Urfalı Abdülkadir Emin Önen’i Büyükelçilik konutunda ziyaret etti.
ÇHC Pekin Büyükelçimiz A.Emin Önen, Pekin’de temaslarda bulunan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz başkanlığındaki Kültür Bakanlığı Kültür Turizm Müdürü Aydın Aslan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M.Emin Özçınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Müdürü Necmi Karadağlı, Haliliye Belediyesi Kültür Turizm Sorumlusu Kadir Kırıcı’dan oluşan Şanlıurfa heyetini Büyükelçilik konutunda kabul etti.
Urfa heyetiyle birlikte iftar yemeğiBir süre sohbet edip, Çin’deki çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Büyükelçi Emin Önen, hemşehrileriyle hasret giderdi ve Şanlıurfa heyeti onuruna bir iftar yemeği düzenledi.
Büyükelçi Emin Önen, TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu’nu da Büyükelçilik konutunda kabul ederek TÜSİAD’ın Çin’deki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Büyükelçi Önen, daha sonra Inter Continental Hotel Pekin Genel Müdürü Timothy O’Driscoll’u Büyükelçilik konutunda kabul ederek, 2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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