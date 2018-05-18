Listede Kimlere Yer Verilecek?

24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı gösterilecek isimlerin belirlenmesinde sona yaklaşıldı.7 bin 340 aday adayının heyecanla beklediği kritik haftaya girildi.Mülakatlar için oluşturulan AK Parti Komisyonları da aday adaylarına ilişkin raporlarını tamamladı.Edinilen bilgiye göre, temayül yoklaması ve mülakat süreci sonrası 2 bin 100 isim belirlendi. Bu isimler arasından listelere girecek 600 adayın belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra seyahatinden dönüşü bekleniyordu. Erdoğan’ın yurda dönmesiyle birlikte, listelere son şeklin verileceği üst kurul değerlendirme sürecine de geçildi.Listelerde kadın ve 18-25 yaş arası genç isimlere daha fazla yer verilmesi bekleniyor.Şanlıurfa'da AK Parti'ye aday adaylığı için yaklaşık 300 kişinin başvuruda bulunduğu açıklanmıştı.Akşam