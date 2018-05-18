Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 18 Mayıs 2018 13:53:48 Tarihinde eklenmiştir.

Listede Kimlere Yer Verilecek?

24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı gösterilecek isimlerin belirlenmesinde sona yaklaşıldı.

Listede Kimlere Yer Verilecek?

24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı gösterilecek isimlerin belirlenmesinde sona yaklaşıldı. 

7 bin 340 aday adayının heyecanla beklediği kritik haftaya girildi. 
Mülakatlar için oluşturulan AK Parti Komisyonları da aday adaylarına ilişkin raporlarını tamamladı. 

Edinilen bilgiye göre, temayül yoklaması ve mülakat süreci sonrası 2 bin 100 isim belirlendi. Bu isimler arasından listelere girecek 600 adayın belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra seyahatinden dönüşü bekleniyordu. Erdoğan’ın yurda dönmesiyle birlikte, listelere son şeklin verileceği üst kurul değerlendirme sürecine de geçildi. 

Listelerde kadın ve 18-25 yaş arası genç isimlere daha fazla yer verilmesi bekleniyor.

Şanlıurfa'da AK Parti'ye aday adaylığı için yaklaşık 300 kişinin başvuruda bulunduğu açıklanmıştı. 

Akşam
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Büyükelçi Önen’den Urfa heyetine iftar yemeği
Büyükelçi Önen’den Urfa heyetine iftar yemeği
* Urfalı Çin / Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Şanlıurfa’dan giderek kendisini ziyaret eden hemşehrileriyle hasret giderdi, birlikte iftar etti.
Urfa Milletvekilleri Adayı Belli Oldu!
Urfa Milletvekilleri Adayı Belli Oldu!
MHP'nin 27'nci Dönem Şanlıurfa Milletvekili aday listesi açıklandı.
Listede Kimlere Yer Verilecek?
Listede Kimlere Yer Verilecek?
24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adayı gösterilecek isimlerin belirlenmesinde sona yaklaşıldı.
Bu Bakan İşi Bilmiyor!
Bu Bakan İşi Bilmiyor!
AK Parti Edirne Milletvekili ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, “Benim bakanım iyi bir genel cerrah, çok düzgün bir adam ama tarımın ‘t’sinden haberi olmadığını öğrendik. Bunları söylemediğimiz sürece hiçbir şekilde tarımda yol almamız mümkün değil” dedi.
Tatlıses Kararını Verdi;'Bende Geliyorum'
Tatlıses Kararını Verdi;'Bende Geliyorum'
İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkı için Yenikapı Meydanı'nda toplanma çağrısına olumlu cevap vererek, Kudüs için düzenlenecek olan dev mitinge kendisinin de katılacağını söyledi.
'İlla Cevizli mi Olacak?,Fındıklı Yiyin'
'İlla Cevizli mi Olacak?,Fındıklı Yiyin'
"Geldiğim günden beri söylüyorum, bu ülke et ithal eden değil et ihraç eden bir ülke haline gelecek. Bunu söylerken yapılan hesaplara göre söylüyorum. İnşallah hayvan sayımız hızla artacak. Hayvan sayısını artırmadan et ithalatını azaltmamız mümkün değil. Biz şu an anayı çoğaltıp yavru oluşturmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bunların hepsi olacak. Şimdi genç kardeşlerimiz bir yılda 40 hayvanı 60 yapmış. Böyle devam edeceğiz. Biz çalışkanız ve üretken bir ülkeyiz. Allah'ın izniyle sizin gibi değerli çiftçi kardeşlerimiz varken, devletimizin de destekleri varken, ülkemiz daha büyüyecek, gelişecek ve düşmanlarına korku salacak."
Açık Kapı Engelli Çocuklara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı
Açık Kapı Engelli Çocuklara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı
Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Biriminin desteğiyle, bir özel eğitim rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 45 engelli çocuk, gönüllerince eğlenme, gezme ve sosyal aktiviteler yapma imkanı buldular.
Hilvan'da İftar Buluşmaları
Hilvan'da İftar Buluşmaları
Hilvan Belediyesi, bu yıl da 'Geleneksel İftar Buluşmaları'na devam ediyor.
Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi!
Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi!
Şanlıurfa'da günlerdir yağan yağmur birikintilerinin yol açtığı gölet aynı aileden 6 kişinin ölmesine yol açtı.
Urfa,Eski Milletvekillerine Şok!
Urfa,Eski Milletvekillerine Şok!
Haklarında kesinleşen cezalar nedeniyle milletvekillikleri düşürülen HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Osman Baydemir ve İbrahim Ayhan yeniden aday olamayacak.
Dicle Elektrik’ten Projeye Destek Sözü
Dicle Elektrik’ten Projeye Destek Sözü
Güneydoğu’nun en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik, yeni mezun olacak genç mühendislere destek sunacak.
Urfalı Büyükelçi Önen, Pekin'de İftar Verecek
Urfalı Büyükelçi Önen, Pekin'de İftar Verecek
Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyetindeki Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, mübarek Ramazan ayı nedeniyle Pekin’de iftar yemeği verecek.
Geleneksel Koşu Yarışması Birincileri Ödüllendirildi
Geleneksel Koşu Yarışması Birincileri Ödüllendirildi
150 Bin TL Hibe İçin,İlk Adımı Attılar...
150 Bin TL Hibe İçin,İlk Adımı Attılar...
Büyükelçi Önen’den Urfa heyetine iftar yemeği
Büyükelçi Önen’den Urfa heyetine iftar yemeği
Urfa Milletvekilleri Adayı Belli Oldu!
Urfa Milletvekilleri Adayı Belli Oldu!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 21°C
Durum
Parçalı Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:29
Güneş
05:08
Öğle
12:28
İkindi
16:16
Akşam
19:37
Yatsı
21:07
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
﻿