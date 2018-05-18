Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 18 Mayıs 2018 03:14:43 Tarihinde eklenmiştir.

Bu Bakan İşi Bilmiyor!

AK Parti Edirne Milletvekili ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, “Benim bakanım iyi bir genel cerrah, çok düzgün bir adam ama tarımın ‘t’sinden haberi olmadığını öğrendik. Bunları söylemediğimiz sürece hiçbir şekilde tarımda yol almamız mümkün değil” dedi.

Bu Bakan İşi Bilmiyor!

AK Parti Edirne Milletvekili ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, “Benim bakanım iyi bir genel cerrah, çok düzgün bir adam ama tarımın ‘t’sinden haberi olmadığını öğrendik. Bunları söylemediğimiz sürece hiçbir şekilde tarımda yol almamız mümkün değil” dedi.

medyakesan.com.tr’de yer alan habere göre, Rafet Sezen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle katıldığı etkinlikte partisine eleştirilerde bulundu. Tarım sorununda yıllardır konuşmaktan öteye gidemediklerini ifade eden Sezen, “Tarım komisyonunda CHP, MHP, HDP ve Ak Parti’den toplam 25 üye var. Tamamen işin dışında olan arkadaşlar komisyon üyesi” diye konuştu.
 

‘ÇUVALDIZI KENDİMİZE İĞNEYİ BAŞKASINA’

Tarımda desteklemelerin çok doğru yapılması gerektiğini dile getiren Sezen, “Ama Türkiye bu işi yıllardır yanlış yapıyor. Genç çiftçilerimize 6’şar tane düve verdik, 30 bin lira da para verdik. Adamın 5-10 dönüm tarlası yok, sapı samanı yok, yemi yok biz o adama hayvan veriyoruz. Burada hepimiz suçluyuz. Amaç genç çiftçilerin tekrar köye döndürülerek bu işin özendirilmesiydi bu proje. Ama o 6’şar düveye acıyorum. O 6 düve gerçekten bu işi yapan, 20-30 baş hayvan bakan insanlara verilseydi bugün en azından 15’er baş olurdu. Bunları bir türlü aşamadık. Önce çuvaldızı kendimize, iğneyi de başkasına batıracağız” dedi.

“Biz hep birbirimize konuşuyoruz” diyen Sezen şöyle devam etti: “Benim yaşım 62, bizim işimiz bitti. Artık çekileceğiz kenara seyredeceğiz. Bakıyorsunuz seçilenlerin yarısı Mecliste avukat. Meclisin yüzde 60’ı avukat. Benim bakanım iyi bir genel cerrah, çok düzgün bir adam ama tarımın ‘t’sinden haberi olmadığını öğrendik. Bunları söylemediğimiz sürece hiçbir şekilde tarımda yol almamız mümkün değil.” 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bu Bakan İşi Bilmiyor!
Bu Bakan İşi Bilmiyor!
AK Parti Edirne Milletvekili ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, “Benim bakanım iyi bir genel cerrah, çok düzgün bir adam ama tarımın ‘t’sinden haberi olmadığını öğrendik. Bunları söylemediğimiz sürece hiçbir şekilde tarımda yol almamız mümkün değil” dedi.
Tatlıses Kararını Verdi;'Bende Geliyorum'
Tatlıses Kararını Verdi;'Bende Geliyorum'
İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkı için Yenikapı Meydanı'nda toplanma çağrısına olumlu cevap vererek, Kudüs için düzenlenecek olan dev mitinge kendisinin de katılacağını söyledi.
'İlla Cevizli mi Olacak?,Fındıklı Yiyin'
'İlla Cevizli mi Olacak?,Fındıklı Yiyin'
"Geldiğim günden beri söylüyorum, bu ülke et ithal eden değil et ihraç eden bir ülke haline gelecek. Bunu söylerken yapılan hesaplara göre söylüyorum. İnşallah hayvan sayımız hızla artacak. Hayvan sayısını artırmadan et ithalatını azaltmamız mümkün değil. Biz şu an anayı çoğaltıp yavru oluşturmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bunların hepsi olacak. Şimdi genç kardeşlerimiz bir yılda 40 hayvanı 60 yapmış. Böyle devam edeceğiz. Biz çalışkanız ve üretken bir ülkeyiz. Allah'ın izniyle sizin gibi değerli çiftçi kardeşlerimiz varken, devletimizin de destekleri varken, ülkemiz daha büyüyecek, gelişecek ve düşmanlarına korku salacak."
Açık Kapı Engelli Çocuklara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı
Açık Kapı Engelli Çocuklara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı
Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Biriminin desteğiyle, bir özel eğitim rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 45 engelli çocuk, gönüllerince eğlenme, gezme ve sosyal aktiviteler yapma imkanı buldular.
Hilvan'da İftar Buluşmaları
Hilvan'da İftar Buluşmaları
Hilvan Belediyesi, bu yıl da 'Geleneksel İftar Buluşmaları'na devam ediyor.
Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi!
Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi!
Şanlıurfa'da günlerdir yağan yağmur birikintilerinin yol açtığı gölet aynı aileden 6 kişinin ölmesine yol açtı.
Urfa,Eski Milletvekillerine Şok!
Urfa,Eski Milletvekillerine Şok!
Haklarında kesinleşen cezalar nedeniyle milletvekillikleri düşürülen HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Osman Baydemir ve İbrahim Ayhan yeniden aday olamayacak.
Dicle Elektrik’ten Projeye Destek Sözü
Dicle Elektrik’ten Projeye Destek Sözü
Güneydoğu’nun en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik, yeni mezun olacak genç mühendislere destek sunacak.
Urfalı Büyükelçi Önen, Pekin'de İftar Verecek
Urfalı Büyükelçi Önen, Pekin'de İftar Verecek
Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyetindeki Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, mübarek Ramazan ayı nedeniyle Pekin’de iftar yemeği verecek.
Tedavisi Biten Pelikan Doğaya Salındı
Tedavisi Biten Pelikan Doğaya Salındı
Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyelerine bağlı olan Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabiltasyon merkezi hayvanları rehabilite etme işlerine tam gaz devam ediyor.
Salih Mirzabeyoğlu Hayatını Kaybetti
Salih Mirzabeyoğlu Hayatını Kaybetti
Kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in hayatını kaybetti. Geçen günlerde Erdiş'in beyin ölümü gerçekleşmişti.
Beyazgül, Yaralı Mehmetçiği Ziyaret Etti
Beyazgül, Yaralı Mehmetçiği Ziyaret Etti
Ak Parti Şanlıurfa Eski İl Başkanı, Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Zeynel Abidin Beyazgül Halfeti İlçe Başkanı Canan Onur Seyyar ile birlikte terör saldırısı sonucu yaralanan Mehmetçiği hastanede ziyaret ettiler.
Bu Bakan İşi Bilmiyor!
Bu Bakan İşi Bilmiyor!
Tatlıses Kararını Verdi;'Bende Geliyorum'
Tatlıses Kararını Verdi;'Bende Geliyorum'
'İlla Cevizli mi Olacak?,Fındıklı Yiyin'
'İlla Cevizli mi Olacak?,Fındıklı Yiyin'
Açık Kapı Engelli Çocuklara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı
Açık Kapı Engelli Çocuklara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
33°C / 19°C
Durum
Parçalı Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:29
Güneş
05:08
Öğle
12:28
İkindi
16:16
Akşam
19:37
Yatsı
21:07
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿