Bu Bakan İşi Bilmiyor!

‘ÇUVALDIZI KENDİMİZE İĞNEYİ BAŞKASINA’

AK Parti Edirne Milletvekili ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, “Benim bakanım iyi bir genel cerrah, çok düzgün bir adam ama tarımın ‘t’sinden haberi olmadığını öğrendik. Bunları söylemediğimiz sürece hiçbir şekilde tarımda yol almamız mümkün değil” dedi.medyakesan.com.tr’de yer alan habere göre, Rafet Sezen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle katıldığı etkinlikte partisine eleştirilerde bulundu. Tarım sorununda yıllardır konuşmaktan öteye gidemediklerini ifade eden Sezen, “Tarım komisyonunda CHP, MHP, HDP ve Ak Parti’den toplam 25 üye var. Tamamen işin dışında olan arkadaşlar komisyon üyesi” diye konuştu.Tarımda desteklemelerin çok doğru yapılması gerektiğini dile getiren Sezen, “Ama Türkiye bu işi yıllardır yanlış yapıyor. Genç çiftçilerimize 6’şar tane düve verdik, 30 bin lira da para verdik. Adamın 5-10 dönüm tarlası yok, sapı samanı yok, yemi yok biz o adama hayvan veriyoruz. Burada hepimiz suçluyuz. Amaç genç çiftçilerin tekrar köye döndürülerek bu işin özendirilmesiydi bu proje. Ama o 6’şar düveye acıyorum. O 6 düve gerçekten bu işi yapan, 20-30 baş hayvan bakan insanlara verilseydi bugün en azından 15’er baş olurdu. Bunları bir türlü aşamadık. Önce çuvaldızı kendimize, iğneyi de başkasına batıracağız” dedi.“Biz hep birbirimize konuşuyoruz” diyen Sezen şöyle devam etti: “Benim yaşım 62, bizim işimiz bitti. Artık çekileceğiz kenara seyredeceğiz. Bakıyorsunuz seçilenlerin yarısı Mecliste avukat. Meclisin yüzde 60’ı avukat. Benim bakanım iyi bir genel cerrah, çok düzgün bir adam ama tarımın ‘t’sinden haberi olmadığını öğrendik. Bunları söylemediğimiz sürece hiçbir şekilde tarımda yol almamız mümkün değil.”