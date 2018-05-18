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Bu haber 18 Mayıs 2018 03:10:43 Tarihinde eklenmiştir.

'İlla Cevizli mi Olacak?,Fındıklı Yiyin'

"Geldiğim günden beri söylüyorum, bu ülke et ithal eden değil et ihraç eden bir ülke haline gelecek. Bunu söylerken yapılan hesaplara göre söylüyorum. İnşallah hayvan sayımız hızla artacak. Hayvan sayısını artırmadan et ithalatını azaltmamız mümkün değil. Biz şu an anayı çoğaltıp yavru oluşturmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bunların hepsi olacak. Şimdi genç kardeşlerimiz bir yılda 40 hayvanı 60 yapmış. Böyle devam edeceğiz. Biz çalışkanız ve üretken bir ülkeyiz. Allah'ın izniyle sizin gibi değerli çiftçi kardeşlerimiz varken, devletimizin de destekleri varken, ülkemiz daha büyüyecek, gelişecek ve düşmanlarına korku salacak."

'İlla Cevizli mi Olacak?,Fındıklı Yiyin'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hangi gıdada olursa olsun, spekülatif olarak fiyatları artırmak isteyenlere izin vermeyeceklerini belirterek "Piyasayı gözetliyoruz, eğer fiyatlar gereken ayarın altına düşmediği taktirde gerekli tedbirleri alırız." dedi.

Fakıbaba, bir dizi program gerçekleştirmek üzere geldiği Gaziantep'te Genç Çiftçi Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail'in, Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Çiftçiliğin, tarımın, Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Fakıbaba, "Büyük devlet olmak önemli ama dünyada söz sahibi olabilmek için tarım ve hayvancılık önemli. Hükümet olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yanındayız, çünkü bir ülke kendi gıdasını üretemiyorsa tam bağımsız olamaz." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, kırsal kalkınma olmadan genel kalkınmanın sağlanamayacağına dikkati çekerek, "Biz Gaziantep'i kalkındıracaksak önce kırsalını kalkındırmalıyız. Üretici ve köylü kardeşlerimizi sadece tarımsal hasılamızı artırsın diye değil, kırsalı kalkındırdıkları için de seviyoruz. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın standartlarını yükseltmek bizim öncelikli görevimiz. Bu anlamda desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Genç Çiftçi Projesi'nin sosyal bir proje olduğunu, böylelikle gençlerin köylerde kalmasını sağlayacaklarına işaret eden Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Geldiğim günden beri söylüyorum, bu ülke et ithal eden değil et ihraç eden bir ülke haline gelecek. Bunu söylerken yapılan hesaplara göre söylüyorum. İnşallah hayvan sayımız hızla artacak. Hayvan sayısını artırmadan et ithalatını azaltmamız mümkün değil. Biz şu an anayı çoğaltıp yavru oluşturmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bunların hepsi olacak. Şimdi genç kardeşlerimiz bir yılda 40 hayvanı 60 yapmış. Böyle devam edeceğiz. Biz çalışkanız ve üretken bir ülkeyiz. Allah'ın izniyle sizin gibi değerli çiftçi kardeşlerimiz varken, devletimizin de destekleri varken, ülkemiz daha büyüyecek, gelişecek ve düşmanlarına korku salacak."

"Piyasayı gözetliyoruz"

Bakan Fakıbaba, Gaziantep'te il teşkilatını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, seçimlerin yaklaştığını hatırlatarak, bu konuda teşkilatlara önemli görevler düştüğünü, o yüzden tüm teşkilatın kapı kapı gezerek yeni sistemi halka anlatması gerektiğini vurguladı.

İslam âleminin umudunun Türkiye olduğunu, o nedenle herkesin seçimlere iyi hazırlanıp daha güçlü bir Türkiye'nin inşasına katkı sağlaması gerektiğine işaret eden Fakıbaba, Gaziantep'in yaklaşan seçimlerde ilk 7 ilin içerisinde olacağını tahmin ettiğini kaydetti.

Fakıbaba, Antep fıstığı fiyatlarındaki artışlarla ilgili soru üzerine, bölge çocuğu olarak üreticilerin kazanmasının sağlanmasını isteyen bir kişi olduğunu aktardı.

Ticarete de karşı olmadığını belirten Fakıbaba, "Sadece parası olup hiçbir gayret etmeyen, sadece stokçuluk yapan ve sadece stokçuluktan para kazanmak isteyen insanlara karşı hakikaten gerekli önlemleri alacağız. İnsanlara stokçuluk yaptırmayız, yapılmasına da izin vermeyiz." ifadesini kullandı.

Üreticilere her türlü desteğin artığını vurgulayan Fakıbaba, bu anlamda da teşvik ve desteklerin verilmeye devam edileceğini bildirdi.

Fakıbaba, tüm bu çalışmaları yaparken 81 milyon insanın alın terini azaltanlara karşı da mücadele edeceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Piyasayı gözetliyoruz. Eğer fiyatlar gereken ayarın altına düşmediği taktirde, gerekli tedbirleri alırız. Bu kesin kararımız. Hangi gıdada olursa olsun, bu ülke sahipsiz değildir. Üreticinin de tüketicinin de esnafın da sanayicinin de mutlu olduğu bir çalışma şeklini benimsemeliyiz. Bu anlamda özellikle fıstığın fiyatını spekülatif anlamda artırmak isteyenler şunu bilsinler ki Ahmet Fakıbaba buna izin vermeyecek."

Fakıbaba, TMO'nun elinde şu an 100 bin ton kabuklu fındık olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ne kadar güzel bir şey olur aslında. Baklavacı arkadaşlarla da paylaştık, diyorlar ki 'İnsanlar bu lezzete alıştı.' Buna saygı duyuyorum ama fıstıklı baklava 60 lira ise cevizli 50, fındıklı da 40 lira olur. Eğer ben çocuğuma baklava götüreceksem mutlaka cevizli götürmek zorunda mıyım? Yani bu konuda da üretici arkadaşlarımızın çeşitliliği artırması gerekir."

Gittiği bazı toplantılarda yapılan baklava ikramlarında porsiyonların büyük olmasıyla karşılaştığını belirten Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Allah aşkına bu kadar baklava nasıl yenecek. Bu konuda ciddi olarak israfın önüne geçmemiz lazım. İsraf eden, iflas eder. Bu ülkeye bir şey olursa İslam âlemi gider. O yüzden ülkemize sahip çıkmalıyız. Samimi olarak söylüyorum, israfı önlememiz lazım. Fıstıkla ilgili olarak arkadaşlarımızla görüşüyoruz, lisanslı depoculuğu da geliştireceğiz. İnşallah bu sıkıntıların önüne geçmiş olacağız. Lisanslı depoculukla fırsatçılığın da önüne geçmiş olacağız."

Fakıbaba, Gaziantep'teki temasları sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de makamında ziyaret etti.

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