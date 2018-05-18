Açık Kapı Engelli Çocuklara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı

Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Biriminin desteğiyle, bir özel eğitim rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 45 engelli çocuk, gönüllerince eğlenme, gezme ve sosyal aktiviteler yapma imkanı buldular.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin’in de katıldığı Cumhuriyet Parkında düzenlenen ve şölen havasında geçen etkinlikte, engelli öğrenciler kahvaltı sonrasında çeşitli aktiviteler ile eğlendiler.Eğitmenler ve öğretmenler nezaretinde gerçekleşen etkinlikte tişört boyama, animasyon gösterileri, yüz boyama ve çeşitli eğlencelerle vakit geçiren engelli çocuklar, Şanlıurfa Hipodromuna da giderek atlarla bir süre vakit geçirdiler.Sabah kumanyaları, öğlen yemeği, animasyon gösterileri, ulaşım, tişört, şapka, oyuncak ve gezi giderleri Açık Kapı Birimince karşılanan engelli çocuklar, dolu dolu yaşadıkları bir günün sonunda servislerle evlerine bırakıldı.