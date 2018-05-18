Hayvan Hırsızı Yakayı Ele Verdi!

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
İlimiz genelinde hırsızlık olayları ile mücadele kapsamında Eyyübiye ilçesi Sancaktar Mahallesinde meydana gelen 4 ayrı İşyerinden Hırsızlık, Evden Hırsızlık, Motosiklet Hırsızlığı ve Hayvan Hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde ve çevresinde yapılan detaylı kamera çalışmalarında F.D. isimli şüpheli şahıs tespit edilmiş, yakalamaya yönelik çalışmalarda şahıs yapılan operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın çalmış olduğu 1 adet TV ve motosiklet ele geçirilmiştir. Şüpheli F.D. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
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