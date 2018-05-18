Hayvan Hırsızı Yakayı Ele Verdi!

Bu haber 18 Mayıs 2018 03:02:05 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Sancaktar Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayında Şüpheli şahsın çalmış olduğu 1 adet TV ve motosiklet ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;