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Bu haber 18 Mayıs 2018 02:59:33 Tarihinde eklenmiştir.

Artık Çözüm Havadan!

Dicle Elektrik tarafından hayata geçirilen ve sorumluluk bölgesinde ‘Resim İşleme’ tekniğiyle tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriği önleyecek AR-GE projesi, EPDK tarafından kabul edildi.

Artık Çözüm Havadan!

Büyüklüğü 61 bin kilometrekareyi aşan sorumluluk sahası üzerinde kullanılacak proje sayesinde, ekili ürün cinsi, topraktaki nem ve arazi yapısı gibi özelliklere bakılarak ne kadar elektrik tüketildiği uydu destekli olarak belirlenebilecek.

Şirket tarafından hazırlanan ‘Resim İşleme İle Tarımsal Sulama Alanlarında Kaçak Kullanım Tespit ve Tüketim Tahmin Sistemi Geliştirilmesi Projesi’ Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edildi ve uygulanması için altyapı çalışmalarına başlandı. Dicle Elektrik yetkilileri projenin amacını, tarımsal sahalarda kaçak kullanımı en hızlı ve güvenilir biçimde belirlemek, önlemek ve bölge genelindeki abonelere kesintisiz elektrik enerjisi sunmak olarak açıkladı.

 

HIZLI VE GÜVENİLİR PROJE 

Proje hakkında bilgi veren Dicle Elektrik yetkilileri, askeri, güvenlik, sağlık ve sosyal alanlarda da kullanılan resim işleme tekniği sayesinde saha çalışmalarında çok daha hızlı ve güvenilir sonuç alacaklarını bildirdiler. Dicle Elektrik yetkilileri, Resim İşleme Projesi ile harita incelemesi ve tespitlerin dijital ortamda çok daha hızlı ve hatasız biçimde yapılabileceğini açıkladı.

Şirketten paylaşılan açıklamada yetkililer projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Proje uygulandığında sahada gizlenen kaçak elektrik trafoları tespit edilebilecek. Kaçak kullanımın da etkisi ile üzerinde aşırı yük bulunan iletim hatları tespit edilebilecek. Resim İşleme(Image Processing) tekniği kullanılarak ekilen ürünün beyan edilen ürün olup olmadığının doğruluğu teyit edilecek ve bu ürünü üretmek için kullanılması gereken elektrik miktarı uydu görüntüleri ile hesaplanacak. Cazibeli sulama alanlarının tespiti yapılabilecek. Dicle Elektrik olarak, kaçak tespitinde adil ve bir o kadar hızlı olunmasının yanında sayıları 1 milyon 760 bini bulan müşterilerimize daha kaliteli hizmet ve kesintisiz elektrik sunma gayreti içindeyiz. Bu proje sayesinde her yıl tarımsal alanda yaklaşık 5 milyar kilovatsaat kaçak elektriğin kullanımını önleyerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

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Ekonomi
Artık Çözüm Havadan!
Artık Çözüm Havadan!
Dicle Elektrik tarafından hayata geçirilen ve sorumluluk bölgesinde ‘Resim İşleme’ tekniğiyle tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriği önleyecek AR-GE projesi, EPDK tarafından kabul edildi.
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