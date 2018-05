Hilvan'da İftar Buluşmaları

Hilvan Belediyesi, bu yıl da 'Geleneksel İftar Buluşmaları'na devam ediyor.Hilvan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl10'uncusu gerçekleştirilen iftar buluşmalarında her gün yüzlerce kişi bir arada iftar açıyor. Belediyeye ait çay bahçesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla beraber iftar eden Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Ramazan Ayı boyunca devam edecek olan iftar buluşmalarının bereket, birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.Bayık 'Her yıl olduğu gibi bir yıl da birlik ve beraberlik duyguları içinde mübarek Ramazan'ı geçireceğiz. Bu sofra, sadece yoksul veya ihtiyaç sahibi kimseler için kurulmuyor. Burada gerçek manada bir halk buluşması yaşanıyor. Her kesimden insanların bir arada iftar ettiği anda kendilerine hizmet etmek, çorbasını doldurmak, ekmeğini suyunu vermek, yaşlılarımıza yemeğini götürmek; gerçekten büyük bir haz veriyor. Allah, inşallah bu birlik ve beraberliğimizi daim eder. Bu vesile ile Mübarek Ramazan'ın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını umut ederken, çalışan çalışmayan, işçi, memur, çiftçi, öğretmen,öğrenci, kısacası tüm herkesi iftar soframıza davet ediyoruz' dedi.