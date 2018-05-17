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Bu haber 17 Mayıs 2018 19:19:37 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa,Eski Milletvekillerine Şok!

Haklarında kesinleşen cezalar nedeniyle milletvekillikleri düşürülen HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Osman Baydemir ve İbrahim Ayhan yeniden aday olamayacak.

Urfa,Eski Milletvekillerine Şok!

Haklarında kesinleşen cezalar nedeniyle milletvekillikleri düşürülen HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Osman Baydemir ve İbrahim Ayhan yeniden aday olamayacak. 

1 Kasım seçimlerinden sonra oluşan parlamentoya 59 sandalyeyle giren HDP, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından 2 yıl içinde 11 milletvekili kaybetmişti. Vekillerin 8’inin haklarında kesinleşen cezalar dolayısıyla, 3’ünün ise devamsızlık yaptığı gerekçesiyle parlamento üyeliği sona erdi. HDP’de cezaevinde olan ve cezaları kesinleşen Figen Yüksekdağ, Ferhat Encü, Selma Irmak ve Abdullah Zeydan gibi tutuklu isimler tekrar aday gösterilemeyecek. Cezaevinde olmayan ancak vekilliği düşen Osman Baydemir, İbrahim Ayhan, Ahmet Yıldırım, Besime Konca gibi isimler de siyasi olarak yasaklı hale geldikleri gerekçesiyle tekrar aday olamayacak. 

 
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Urfa,Eski Milletvekillerine Şok!
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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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