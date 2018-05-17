Dicle Elektrik’ten Projeye Destek Sözü

Bilgi ve Becerinize Güvenin Özgür Olun

Söz konusu destek açıklamasını Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Karagüzel, Dicle Üniversitesi’nde (DÜ) düzenlenen ‘İntörn Mühendisliğe Geçiş ve Üniversite Sanayi İş Birliğine Katkıları Çalıştayı’nda yaptı.DÜ Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen ve başka ülkelerden akademisyenlerin de katıldığı uluslararası ‘İntörn Mühendisliğe Geçiş ve Üniversite Sanayi İş Birliğine Katkıları’ konulu çalıştaya katılan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, çoğunluğu mühendislik fakültesi öğrencisi olan dinleyicilere seslendi. Prof. Dr. Z. Fuat Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayın ‘İntörn Mühendisliğe Paydaşların Katkısı’ başlıklı bölümünde konuşan Karagüzel, çalışmak için kendilerine gelen mühendislerden beklentilerini açıklarken, bir de müjde verdi.Dicle Üniversitesi’nin hayata geçireceği intörn mühendislik projesi ile eğitimlerinin son yarı yılını doğrudan işyerlerinde veya Organize Sanayi Bölgelerinde geçirecek mühendis adaylarının bu sayede hem çalışma yaşamına uyum sağlayacaklarını, hem de yapacakları işin pratiğini öğrenme imkanı sağlayacağını belirten Genel Müdür Murat Karagüzel, üniversitenin ‘İntörn Mühendislik’ mevzuatını tamamlaması ile beraber bu projeye bölgenin en büyük özel şirketi olan Dicle Elektrik olarak ciddi destek sağlayacağız’’ dedi. Projenin, yüksek oranda mühendis çalıştıran Dicle Elektrik gibi işyerleri için başarılı ve doğru adayların seçimine önemli katkı sağlayacağına değinen Murat Karagüzel’in açıklamaları genç dinleyicilerden büyük alkış aldı.Yeni bir işe başlayacak olanların mezun olduğu üniversitenin isminden çok kendisine güvenmesi gerektiğinin altını çizen Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel şöyle dedi:‘’Şirketin özelleştiği ilk dönemlerde sadece 40 kadar mühendisle işe başladık. Bugün ise 250’si elektrik mühendisi 300 dolayında mühendisle çalışıyoruz. Bu mühendislerin büyük kısmı Dicle Üniversitesi mezunu. Mezun olup işe başlayacağınız zaman mezun olduğunuz üniversitenin isminden çok kendinize güvenin. Bilginize, becerilerinize, çalışma azminize güvenin. Öğrenmeye açık olun. Böyle olursanız çalışmak için gittiğiniz yerde kendi mevkiinizi, maaşınızı ve yetkinizi kendiniz belirlersiniz. Siz mühendis adaylarına diğer bir önerim ise, teknik anlamda özgür ve cesur olun. Belli kalıplar içerisine sıkışıp kalmayın.’’