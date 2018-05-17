Urfalı Büyükelçi Önen, Pekin'de İftar Verecek

Beiqi Foton Motor Şirketi Başkan Yardımcısı Song Yang’ı kabul etti

Önen, ŞİÖ Genel Sekreteri Raşid Alimov ile

Pekin’de iftar 26 Mayıs 2018 günü akşamı

Büyükelçi Önen, TRT Radyo1 Gündem Programına katıldı

ÇHC Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Büyükelçilik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, mübarek Ramazan ayı nedeniyle Pekin’de 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü akşamı iftar yemeği vereceğini ve iftar programının geleneksel hale gelmesini planladıklarını duyurdu.Büyükelçi Emin Önen, Çin'in en büyük ticari araç üreticisi Beiqi Foton Motor Şirketi Başkan Yardımcısı Song Yang’ı Büyükelçilik konutunda kabul etti. Görüşmede otomotiv sektöründe Türkiye ile gerçekleştirilebilecek işbirliği imkânları ele alındığı öğrenildi.Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyetindeki Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Pekin’deki Genel Merkezinde düzenlenen ‘Azerbaycan Kültür Günü’ etkinliklerine de katıldı. Büyükelçi Önen, burada ŞİÖ Genel Sekreteri Raşid Alimov ile de bir araya geldi.Şanghay İşbirliği Örgütü’nü ziyaret ederek (ŞİÖ) Genel Sekreteri Raşid Alimov ile görüşen, Büyükelçi Önen ile ŞİÖ Genel Sekreteri Raşid Alimov'un görüşmesinde Türkiye'nin ŞİÖ ile işbirliğini artırmaya yönelik işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.Vereceği iftar programıyla ilgili bilgi veren Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyetindeki Pekin Büyükelçisi hemşehrimiz Abdulkadir Emin Önen, “Mübarek Ramazan ayı nedeniyle Pekin’de Büyükelçilik olarak İftar yemeği vermeyi planladık ve bunun geleneksel hale gelmesini arzuluyoruz. 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü akşamı saat 19:32’de vereceğimiz iftar yemeğine bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Katılmayı dileyen vatandaşlarımızın en geç 23 Mayıs 2018 tarihine kadar embassy.beijing@mfa.gov.tr adresine kimlik ve kendilerine ulaşabileceğimiz telefon bilgilerini göndermelerini rica ediyoruz. Bu vesileyle Çin’de bulunan vatandaşlarımızla da bir araya gelerek hasret gidermeyi, talep ve sorunlarını öğrenmeyi, en önemlisi de mübarek Ramazan orucumuzu birlikte açarak iftar edeceğimizi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.Yoğun çalışmaları arasında TRT Radyo1 Gündem Programına telefonla katılarak Türkiye-Çin ilişkileri ve Çin'de devam etmekte olan ‘2018 Türkiye Turizm Yılı’ hakkında değerlendirmelerde bulunan Çin Pekin Büyükelçisi Şanlıurfalı hemşehrimiz Emin Önen, önemli konuklarını Büyükelçilik konutunda kabul etmeye ve kendileri de önemli Çin Kurum ve Kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor.