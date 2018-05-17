Urfalılar Ramazan Davulcusundan Şikayetçi

Geleneklerimiz Yok Oluyor

Çocuklar Sesinden Korkuyorlar

Davula Gerek Yok, Çalar Saat Var

Eskiden teknolojinin bu kadar ilerlemediği dönemlerde sahura davul sesiyle uyanırdık. Şimdilerde davul sesiyle uyanmayı bırakın, birçok şehirde yasaklananlar arasına girdi bile.Geleneklerimizin çeşitli bahanelerle yok olmasına göz yumuyoruz. Özellikle sahur davulcularından rahatsız olan vatandaşlar belediyelerin şikâyet bölümlerinde davulcuların ilk sırada yer almasına neden oldu. Bu gibi şikayetlerle yasaklara uğrayan gelenek görenek ve adetlerimiz zamanla yok olmaya mahkum oluyor.Belediyelere gelen şikayetlerin büyük bir kısmının davulcuların sahurda yüksek ses çıkarması oldu. Belirli mahallelerde yaşayan vatandaşlar mahallelerinden davulun geçmesini istemediğini dile getirdi. Sebep olarak ise çocuklarının davul sesiyle uykularından sıçramalarını ve uzun süre ağlama krizlerine girmelerini sebep gösterdi.Vatandaşların, konu hakkında yaptıkları şikayetlerinde haklılık paylarının olup olmadığı tartışılır fakat şikayetler sonucu bir geleneğimizin daha tarihe karışmasını kabullenmek katiyen tartışılamaz bir durumdur. Belediyelerin vatandaşın davul şikayeti konusunda ne diyeceği ve ne karar vereceği henüz net değilken, konu hakkında ısrar eden vatandaşların en güzel savunmaları ‘Çalar saat’ oluyor. Davulların sokaklarda dolanmasından çok da bir fayda görmediklerini, zaten uyanmak için çalar saatlerini kurduklarını ve o şekilde uyandıklarını dile getiren vatandaşlar; “Hangi devirde yaşıyoruz. Her evde en az 3 tane akıllı telefon var. Bu devirde davulla uyananların kaldığını düşünmüyorum. Davul sesi duymak istiyorlarsa telefonlarının çalar saatlerinin sesini davul müziği olarak ayarlasınlar.” ifadelerini kullandı.