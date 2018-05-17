Beyazgül, Yaralı Mehmetçiği Ziyaret Etti

Canan Onur Seyyar ile birlikte terör saldırısı sonucu hafif yaralanan Mehmetçiği hastanede ziyaret eden Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Mehmetçiklerin durumunun iyi olduğu haberini verdi.Terör saldırısında yaralanan tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz.