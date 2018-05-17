Şanlıurfa’ya Hayran Kaldılar

ÇOCUKLAR İÇİN UNUTULMAZ BİR AN

URFA'NIN MİSAFİRPERVERLİĞİNE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında batıdan doğuya gerçekleşen ziyaretlerde İstanbul Başakşehir, Çekmeköy, Ümraniye ve Küçükçekmece’den gelen 174 öğrenci ve 21 görevli Şanlıurfa’da konuk edildi.Biz Anadoluyuz Projesi’nin Şanlıurfa Koordanitörülüğünü yapan İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Abdülkadir Aykut, Şanlurfa’dan İstanbul ve Trabzon’a gerçekleşen ziyaretlere Ramazan ayı ve ardından okulların tatile girmesi nedeniyle ara verdiklerini, şimdiye kadar 5805 öğrencinin Şanlıurfa’dan uçaklarla İstanbul ve Trabzon’a gönderildiğini söyledi.2018 Eylül-Kasım döneminde Şanlıurfa’dan İstanbul ve Trabzon’a öğrenciler göndermeye devam edeceklerini ve sayının 8 bin 500’ü bulacağını kaydeden Aykut, batıdan doğuya gerçekleşen ziyaretler kapsamında da Şanlıurfa’nın İstanbul’dan 4 kafile öğrenciyi ağırladığını belirtti. Organizasyonun sorunsuz yürümesi için öğrencilerin ulaşımı, uçuş planlaması, konaklama, yemek ve başka ihtiyaçların karşılanması için büyük bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Aykut, “Şimdiye kadar Şanlıurfa’dan 38 kafile gidiş-dönüş uçak seferini gerçekleştirdik. 5 bin 805 öğrencimiz okullarından servislerle alınıp, havaalanına, havaalanından alınıp okularına bırakıldı. Çoğu öğrencimiz ilk kez uçağa binmiş, ilk kez şehir dışına çıkmıştı. Mükemmel bir organizasyon oldu, öğrenciler büyük dostluklar edindiler, hayatları boyunca unutmayacakları güzel bir anıları oldu” diye konuştu.Biz Anadoluyuz Projesi ile İstanbul Başakşehir, Ümraniye, Küçükçekmece ve Çekmeköy’den Şanlıurfa’ya gelen 174 öğrenci, Karaköprü Şehit Mustafa Direkli, Türk Telekom, Şerif Özden Başarı ve Hacı Abdurrahman Özdemir Orta Okulu öğrencilerinin evlerinde misafir olarak kaldılar. Şanlıurfa’da ilk kez tanıştıkları yaşıtlarıyla arkadaş olan, evlerinde üç gece kalan ve yepyeni dostluklar edinen öğrenciler, sabah kahvaltılarını ve akşam yemeklerini misafir oldukları evlerde ailelerle birlikte yediler.Sabahları misafir oldukları evlerden servislerle alınan öğrenciler, Şanlıurfa’nın tarihi, turistik yerlerinden Halilürrahman Gölü, Hz. İbrahim’in doğduğu mağara, Hz. Eyyüp Peygamber Sabır Mağarası, Harran ören yerleri, Göbeklitepe, Turgut Özal Parkı, Cumhuriyet Parkı, SUKAY, Şanlıurfaspor Tesisleri, Tılfındır Tepesi, Çarşılar ve tarihi kültürel yerleri gezdiler. Harran gezisinde Harran Konteyner kendi de ziyaret etme fırsatı bulan öğrenciler, savaştan kaçarak başka bir ülkede yaşamak durumunda kalan Suriyelilerin yaşantısına da şahit oldular.Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Mozaik Müzesi ve kent müzelerini de ziyaret eden öğrenciler, Şanlıurfa’da kaldıkları sürece yöresel yemekler, kebaplar ve çiğköfte gibi yemeklerden yediler. Misafirliklerinin son geçeside sıra gecesine de katılan öğrenciler, 13-14 Mayıs 2018 tarihlerinde Şanlurfa’dan memnun şekilde ayrıldılar.Biz Anadoluyuz projesi ile İstanbul Başakşehir’den Şanlıurfa’ya gelen 38 öğrenci, 5 görevlinin ağırlanması ile ilgili duygularını paylaşan Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, “Öncelikle Biz Anadoluyuz projesini planlayan Devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Programları yürüten öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama teşekkürün en büyüğünü ailelerimiz hakkediyor. Buradan Şanlıurfa’ya gönderdiğimiz öğrencilerimiz unutulmaz anılarla döndüler. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok mutlu. Şanlıurfa'daki öğretmenlerimiz, evsahipliği yapan ailelerimiz sağolsunlar insanlığın, ev sahipliğinin, saygının-sevginin ne demek olduğunu göstermişler. Çocuklarımız arasında güzel gönül bağları kurulmuş. Sevgiyle kurulan bu bağları devam ettirelim inşallah” dedi.Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya da Şanlıurfa’ya gönderdiği mesjında, “Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Küçükçekmece ilçemizden gelen öğrencilerimize gönül kapılarınızı açtınız, evlerinizde misafir ettiniz, gönüllerimizi fethettiniz. Sizleri tanımaktan çok mutlu olduk, hep birlikte Anadolu olduk, kardeş olduk. Şanlıurfa ilinde misafir olduğumuz süre içinde bizlere ev sahipliği yapan değerli Şanlıurfa halkına, tüm yönetici arkadaşlarımıza ve öğrencilerimizi evlerinde misafir eden siz değerli velilerimize sonsuz teşekkür eder, selamlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.