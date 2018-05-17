Çoskun Urfa'dan,MEB'e çağrıda Bulundu...

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, il içi ve iller arasında isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri duyuruları İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayımlandı.

Söz konusu duyurularda yer değişikliği başvurusunda bulunmak için aranan 3 üç yıllık hizmet süresinin hesabında 30 Eylül 2018 tarihinin esas alınacağı ifade edildi.

2015'teki Sorun Devam Ediyor

Ancak bu durum sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmenleri açısından mağduriyete neden olacağını belirten Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, " 2015 yılı Ağustos atamalarında ÖABT alan sınavıyla ilgili açılan davadan dolayı Sosyal Bilgiler ve Coğrafya alanlarının atamaları gecikmiş; bu gecikmeden dolayı söz konusu alanlardaki öğretmenlerimiz iki ayı aşkın bir süre gecikmeli olarak (16 Ekim 2015 tarihinde) göreve başlamak zorunda kalmışlardı. Adı geçen iki alanda görev yapan öğretmenlerimiz, kendi hatalarından veya kendi işlemlerinden kaynaklanmayan, kendi iradelerinden bağımsız gerçekleşen bu durum karşısında, kendileriyle aynı dönemde atanmış bulunan öğretmenlerimize tanınan haktan faydalanamamaları hakkaniyet ve adalet ilkelerine aykırıdır" dedi.

2016 yılı yer değiştirme sürecinde Öğretmenlerin 2016 Yılı Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin açıklamada, “2015 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda Sosyal Bilgiler ve Coğrafya alan sınav sonuçları yargı kararı neticesinde geç açıklandığından, Sosyal Bilgiler ve Coğrafya öğretmenlerinin hizmet sürelerinin hesabında 31 Ekim 2016 tarihinin esas alınması gerekmektedir” ifadelerine yer verildiğini kaydeden Coşkun, bakanlığa çağrıda bulunarak, "İsteğe bağlı yer değişikliği işlemleri çerçevesinde Sosyal Bilgiler ve Coğrafya öğretmenlerinin hizmet sürelerinin hesabında 31 Ekim 2016 tarihinin esas alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.