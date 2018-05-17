Hilvan da 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 99. Yıl Dönümü münasebetiyle düzenlenen Gençlik yürüyüşüne Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut, Jandarma Bölük komutanı İsmail Tanrısever, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, Hilvan Belediyesi Encümenleri ve birçok vatandaş katılım gösterdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Tarafından düzenlenen programa çok sayıda vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşe katıldı.Düzenlenen gençlik yürüyüşü sonrası İlçe Gençlik Hizmetleri kursiyerleri tarafından düzenlenen Resim Sergisi ziyaret edildi.