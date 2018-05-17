Saldırı Sonrası Urfa'ya Geldi...

SALDIRI NOKTASINDAKİ ASKERLERE MORAL DESTEĞİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakol Komutanlığı’na bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketli saldırı sonrası, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu.Yaşanan olay sonrası Şanlıurfa’ya gelen Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ile Şanlıurfa’dan helikopterle Halfeti’ye giden Vali Erin, komutanlarla birlikte operasyonun devam ettiği bölgeyi havadan inceledi.Hain saldırının gerçekleştiği Yukarı Göklü Jandarma Karakolu’na da giden Vali Erin ve Komutanlar, incelemelerde bulundukları karakolda askerlere moral verdi.