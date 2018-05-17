RAMAZAN MÜSLÜMANLARA ALLAH'IN ÇAĞRISIDIR

ATİLLA'DAN KUDÜS AÇIKLAMASI

Mesajında Ramazan ayının özünde rahmet, merhamet ve bereket olduğunun altını çizen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, maddi ve manevi mükafatların sınırsız olduğu bu mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ramazan'ın ortada var olan sıkıntıların kardeşçe kaldırılabilmesi için bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, "Bir ibadet mevsimi olmanın yanında, kültür ve medeniyetin izlerini taşıyan, gönüllerimizi coşturan, ufkumuzu açan, toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı sabır, kanaat, merhamet, cömertlik, af, mağfiret ve bereket ayı olan 11 Ayın Sultanı Ramazan'a bir kez daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Mübarek Ramazan ayı, ihtiyacını duyduğumuz anlayış, yardımlaşma, bir arada huzur içinde yaşayabileceğimizi görebilmemiz açısından ve etrafımızda yaşanan sıkıntıların, dostluk kardeşlik duygusu ile ortadan kaldırılabilmesi için bir fırsattır. ırkı, dili, dini ne olursa olsun insanlara yaklaşabilmek, yoksul ve yoksun kardeşlerimizin yaralarını sarmak, zengin-fakir; genç-yaşlı demeden aynı sofraya oturmak , aynı saflarda durmak , sonsuz nimetlerle var edilmiş dünyamızda herkesin eşit olduğuna inanmak, bizim dinimizin gereğidir. Çünkü Ramazan ayı sadece Oruç tutma değil paylaşma ayıdır. Ramazan bir çağrıdır. Rabbimizin bir çağrısıdır." dedi.Mesajında İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulme de değinen Başkan Atilla şöyle devam etti:"Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti ve bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Mübarek Ramazan ayı hürmetine, başta Filistin-Kudüs olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde zulme maruz kalan tüm kardeşlerimizin acılarının son bulmasını diliyorum. Toplumsal ve insani dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek Ramazan ayının bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun" dedi.