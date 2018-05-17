Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 17 Mayıs 2018 03:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Vekilden Önerge;Sınır Ötesinde Türk Askeri...

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, sınır ötesi operasyonlarda görev yapan Türk askerinin 5 aydır ek görev tazminatı alamadığını söyledi.

Urfalı Vekilden Önerge;Sınır Ötesinde Türk Askeri...

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Urfalı  Mahmut Tanal, sınır ötesi operasyonlarda görev yapan Türk askerinin 5 aydır ek görev tazminatı alamadığını söyledi.

 Tanal, “Mart’ta, Nisan’da ve Mayıs’ta 3 ayrı soru önergesi verdim. 3’üne de cevap yok. Hükümet askerinin parasını vermiyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, sınır ötesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, her ayın 15’inde aldığı ek görev tazminatının 5 aydır yatmadığını ifade etti. Konuya ilişkin 3 soru önergesi veren Tanal, askerin hakkı olan paranın bir an önce hesaplarına yatmasını gerektiğini kaydetti. Tanal, sözlerine şöyle devam etti:

“Her ay Suriye’de görev yapan askere 4 bin 300 ile 4 bin 4500 arasında ek görev tazminatı sözü verildi. Geçen sene de aynı sıkıntı olmuştu. Meclis’te dile getirmemin ardından tazminatlar yatmaya başlamıştı. Askerin tazminatı düzenli şekilde yatması için gerekirse her gün Meclis’te dile getiririz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayında ek görev tazminatları neden yatmadı? Askerlerin maaşı üzerinden tasarrufa mı gidildi. Eğer öyleyse, çok yanlış bir yerden tasarrufa gidildi. Askerin en ufak bir moral bozukluğu Allah korusun hayatlarını tehlikeye sokacaktır. Asker bunu gurur meselesi yapar dile getiremez. Ancak siyasiler buna izin vermemelidir. Askerin ek göstergesinin yatmaması hükümetin ayıbıdır. Askeriye de moral neredeyse terörle mücadelenin seyrini değiştirebilirken askerler neden moralsiz bırakılıyor? Bu riske neden giriliyor? Sözde millilik yapan iktidar, askerin parasına göz dikmeyi bıraksın.” Tanal’ın soru önergesi ise şöyle:

Sınır ötesi operasyonlara katılan asker, polis ve jandarmaya verilmesi gereken ek göre tazminatlarına ilişkin olarak;

1. 2018 Ocak ayından bu yana, sınır ötesinde (Afrin, İdlib, El Bab) göre yapan asker, polis ve jandarmaya ek görev tazminatlarının (4 bin 300- 4 bin 500)hala yatmadığı bilgisi doğru mudur?

2. Aynı konuya ilişkin 16.03.2018 tarihinde şahsınıza sorduğum soru önergesi de henüz cevap bulmamıştır. Mart ayından bu yana ek görev tazminatlarının yatmadığını söylememe rağmen mayıs ayına kadar konuya ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmamıştır. Bunun nedeni nedir?

3. 5 aydır yatmayan ek görev tazminatı sınır ötesi operasyonlarına katılan güvenlik güçlerimizin hesabına ne zaman yatacaktır? Faizleri de yatacak mıdır?

4. Yatacak ise 5 ayın hepsi toplu bir şekilde mi yatırılacaktır? Yatırılması gibi bir planlama yoksa nedeni nedir?

5. Şu anda sınır ötesi operasyonda bulunan kaç güvenlik gücü personelimiz vardır? Kaçının ek görev tazminatı eksiksiz yatmıştır?

6. Sınır ötesi operasyonlarda zorlu bir görev ifa eden güvenlik güçlerimiz, 5 aydır hak ettiği parayı alamıyor. Güvenlik güçleri arasında olması muhtemel bir moral bozukluğuna ve motivasyon düşüklüğüne sebebiyet verilerek operasyonlar neden riske atılmaktadır?
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Urfalı Vekilden Önerge;Sınır Ötesinde Türk Askeri...
Urfalı Vekilden Önerge;Sınır Ötesinde Türk Askeri...
CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, sınır ötesi operasyonlarda görev yapan Türk askerinin 5 aydır ek görev tazminatı alamadığını söyledi.
Bakan,Canlı Yayında Söz Verdi!
Bakan,Canlı Yayında Söz Verdi!
"Yüzde bir civarında olan ihracat bizi rahatsız etmez. Hatta ve hatta onların durdurması bizim göndermemiz de bana göre bakanlık olarak da uygundur. Keşke ihracatı ben durdurmuş demiş olsaydım. Bizim için sakıncası yoktur. Biz büyük bir ülkeyiz. 8 milyonluk küçük bir ülkenin ihracatına ihtiyacımız yoktur. Bizim pazarımız çok geniştir. Çin’den Avrupasına her tarafına bizim ihracatımız vardır."
Vatandaşa Güzel Haber,Sayıları 3'e Çıktı!
Vatandaşa Güzel Haber,Sayıları 3'e Çıktı!
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kasım'da başlattığı ucuz et projesi kapsamında yaklaşık 45 bin ton ucuz eti piyasaya sürerken, Ramazan'da kırmızı etin vatandaşın sofrasında daha bol bulunması için projenin kapsamını genişletti. 81 ilde mağazası olan BİM ve A101'den sonra Migros'la da anlaşma sağlandı.
Bakanlık Düğmeye Bastı,Vatandaşa Güzel Haber!
Bakanlık Düğmeye Bastı,Vatandaşa Güzel Haber!
GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ramazan ayında artan et talebi üzerine kırmızı et fiyatlarını artırmak isteyen spekülatörleri engellemek için harekete geçerken, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yürütülen ucuz et projesini de sürdürecek.
Siverek Tso’dan Bilgilendirme Semineri
Siverek Tso’dan Bilgilendirme Semineri
Oda Başkanlığı 1.000.0000 TL faizsiz kredi için üyelerini bilgilendirdi.
Urfa'ya Laboratuvar,Antep'e Antepfıstığı İşleme Hattı Kurulacak!
Urfa'ya Laboratuvar,Antep'e Antepfıstığı İşleme Hattı Kurulacak!
Şanlıurfa’da kurulması planlanan mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin gerçekleştirileceği, Gıda Test/Analiz Laboratuvarı için protokol imzalandı. Protokole, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) adına Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek imza attı.
Çiftçi Zor Durumda,Bayraktar Taleplerini Açıkladı!
Çiftçi Zor Durumda,Bayraktar Taleplerini Açıkladı!
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan nedeniyle tüm gözlerin gıda fiyatlarına çevrildiğini bildirerek, “beklentimiz bütün kesimlerin sorumlu davranması, artan talebin suiistimal edilmemesidir” dedi.
Şanlıurfalı Öğrencilere 8 Yıl Ücretsiz Eğitim Fırsatı
Şanlıurfalı Öğrencilere 8 Yıl Ücretsiz Eğitim Fırsatı
Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavı için geri sayım başladı. Şanlıurfa’da 553 öğrencinin katılabileceği sınav, 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00'da Fevzi Çakmak İlkokulu’nda düzenlenecek. Türkiye’nin toplam 21 ilinde gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen 120 öğrenci ortaokuldan üniversiteye ücretsiz eğitim alma hakkı elde edecek.
Çiftçi Zor Durumda!
Çiftçi Zor Durumda!
Tarım alanlarındaki kayıp tüm hızıyla sürüyor. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2017 yılında tarım alanları önceki yıla göre 336 bin hektar azalarak 23 milyon 375 bin hektara geriledi.
Tekrar İhaleye Çıktı,Teklif;20 Bin 500 TL!
Tekrar İhaleye Çıktı,Teklif;20 Bin 500 TL!
ŞEHİT AHMET OKTAY GÜNAK PARK BÜFESİ TEKRAR İHALEYE ÇIKARILDI
Yetim Açıkladı,Urfa'ya Dev Hibe!
Yetim Açıkladı,Urfa'ya Dev Hibe!
TKDK'ya yapılan 98 proje başvurusu ile Türkiye'de ikinci sıraya yükselen Şanlıurfa projeler hayata geçtiğinde hibe desteği artacak ve Şanlıurfa’ya ilave 61 milyon TL’lik hibe fonu verilecek.
Urfa'da,Binlerce Kişiye İş İmkanı Doğacak!
Urfa'da,Binlerce Kişiye İş İmkanı Doğacak!
Şanlıurfa Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1. Kademe Projesinin tamamlanmasıyla 17 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak. Ayrıca 85 Bin Dekar Arazi Suya Kavuşacak.
Şanlıurfa’ya Hayran Kaldılar
Şanlıurfa’ya Hayran Kaldılar
Çoskun Urfa'dan,MEB'e çağrıda Bulundu...
Çoskun Urfa'dan,MEB'e çağrıda Bulundu...
Hilvan da 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi
Hilvan da 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi
Saldırı Sonrası Urfa'ya Geldi...
Saldırı Sonrası Urfa'ya Geldi...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
31°C / 18°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:30
Güneş
05:08
Öğle
12:28
İkindi
16:16
Akşam
19:36
Yatsı
21:06
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿