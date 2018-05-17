Urfa'da Terör Saldırısı,Vali Erinden Açıklama!

HALK TÜRK BAYRAKLARI İLE SALDIRI NOKTASINDA

EN BÜYÜK TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI

ERİN,YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİKTEN SONRA,URFA'YA DÖNDÜ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Mayıs 2018 Salı günü saat 22.00 sularında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlenen Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakolu’na giderek incelemelerde bulundu.Halfeti, Birecik ve çevre yerleşim birimlerinden ellerinde Türk bayraklarıyla Yukarı Göklü Jandarma Karakoluna gelen vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erin, saldırı gerçekleştirenlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçlerinin geniş çaplı çalışma başlattığını, olayı duyan vatandaşların ellerine Türk bayrakları alarak karakol çevresinde adeta etten duvar örmesinin, hain teröre verilen en büyük cevap olduğunu söyledi.Vali Erin burada vatandaşlarla yaptığı konuşmada, “Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Bölücü terör örgütü artık son dönemini yaşıyor. Şanlıurfa hiçbir zaman teröre müsamaha göstermemiş, her zaman devletinin yanında olmuş, birlik ve beraberliğini göstermiştir. Ramazan için hazırlığın yapıldığı bu mübarek günde, milletimiz sahurunu bu karakol önünde yaptı. Aziz milletimiz, terörün alçak yüzünü ülkenin her tarafında gördü. Bu hain terör örgütü, artık Türkiye’de barınamaz” dedi.Yukarı Göklü’deki incelemelerinin ardından hain saldırıda hafif şekilde yaralanarak Halfeti Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan askerleri ziyaret eden Vali Erin' sabaha doğru Şanlıurfa'ya döndü.Vali Erin'e Halfeti'deki temaslarında Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu eşlik etti.