Bayık, Engellileri ve Ailelerini Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Engelliler Haftası münasebetiyle, aileleriyle birlikte mesire alanında eğlencelik program yapan engellileri ziyaret ederek, kendilerin karanfil verdi.

Kaymakam Halid Yıldız, Jandarma Komutanı İsmail Tanrısever ve Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut ile birlikte engellileri ziyaret eden Bayık 'Herkesin birer engelli adayı olduğunu ve bu konuda kimsenin ve hiç bir şeyin garantisinin olmadığını ifade etti. Bir süre engelli çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Bayık daha sonra alandan ayrıldı.

Engelliler Derneği Hilvan Şube Başkanı Ömer Faruk Köylü 'Her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen, Hilvan Belediye Başkanı Sayın Aslan Ali Bayık'a teşekkür ediyorum' dedi.