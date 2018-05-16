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Bu haber 16 Mayıs 2018 21:26:19 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Peltek'e Bir Görev Daha...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek Koordinasyon Kurulu üyeliğine seçildi.

Başkan Peltek'e Bir Görev Daha...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek Koordinasyon Kurulu üyeliğine seçildi.

Geçtiğimiz salı günü, Ankara'da gerçekleştirilen TOBB 74. Genel Kurul’unda yapılan seçimlerde, TOBB Başkanlığına M.Rifat Hisarcıklıoğlu tekrar seçilmesinin ardından, Yüksek Koordinasyon Kurulu ile bazı kurulların üyeleri de belirlendi. Buna göre Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeleri arasında ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek de yer aldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bizzat başkanlık yaptığı ve Türk iş dünyasının önemli isimlerinden oluşan Yüksek Koordinasyon Kurulu, ülkenin sosyal ve ekonomik olaylarına yön vermek amacıyla, ekonomi politikalarının oluşturulması ve ekonomik hedeflerin yakalanabilmesi bakımından alınması gereken siyasi ve bürokratik tedbirlere dair raporlar hazırlıyor. Bu raporlar da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetiminde görüşülerek, hayata geçmesi sağlanıyor.

TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeleri'nin, önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görev dağılımı yapması bekleniyor.

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ'NDE;

 Madde 28 — Yüksek Koordinasyon Kurulu, Birlik Genel Kurul delegeleri arasından seçilecek en çok on beş üyeden oluşur. Yüksek Koordinasyon Kurulu, odalar, borsalar ve Birliğin eşgüdüm içinde çalışması amacına yönelik olarak rapor hazırlamak ve Birlik Yönetim Kurulu ile Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir. Yüksek Koordinasyon Kurulunun Başkanı Birlik Başkanıdır. Kurul, Birlik Başkanının uygun gördüğü yer ve zamanda toplanır. Yüksek Koordinasyon Kurulunun kuruluş ve işleyişi hakkında bu maddede yazılı haller dışında; bu Yönetmeliğin Genel Kurul esas komisyonlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin hükümleri uygulanır.

Hususları belirtilmiştir.

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