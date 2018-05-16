Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü iftar yemeği Düzenlendi

11 ayın Sultanı Ramazan ayı ile bütünleşen ve birlik, beraberlik duygusunun yaşandığı iftar yemeği Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüğü yemekhanesinde düzenlendi.

Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan’da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iftar yemeği ile Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar 3.Bölge müdürlüğünde personelin de bir araya gelmesi sağlandı.

Düzenlenen iftar yemeğine Bölge Müdürü Ahmet ÜNVER , Bölge Müdürü İsrafil ERDOĞAN Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürü’nün yanı tüm personel katıldı. iftar yemeği oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

Bölge Müdürü Ahmet ÜNVER , yaptığı kısa konuşmada; “Ben öncelikle bu güzel iftar programına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Böyle güzel bir Ramazan akşamında, sizlerle birlikte aynı sofrada buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu mübarek ayın ve günlerin hürmetine herkese sağlık, huzur ve mutluluk diliyor, birlik ve beraberliğimizin artmasını temenni ediyorum” dedi.



Ramazan’ın birlikte yapılan iftarlar ile daha güzel yaşandığını ifade eden Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü personeli de düzenlenen yemeğe teşekkür ederek, iyi dilek ve temennilerini ilettiler.