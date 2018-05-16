Eyyübiye kupaları toplamaya devam ediyor

Eyyübiye ilçesindeki halk oyunları ekipleri girdikleri her yarışmada ipi göğüslemeye devam ediyor. Dün gerçekleştirilen ve 55 ekip ile rekor düzeyde katılımın olduğu “Halkoyunları Valilik Kupası” yarışmasında Eyyübiye, 5 kupa ile yarışmaya damgasını vurdu.Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri tarafından hazırlanan ekipler, Ayşegül Kaman Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmada minikler, yıldızlar ve büyükler dallarında birincilik elde ederken iki dalda da dereceye girerek toplam 5 kupa aldı.Belli aralıklar ile gerçekleştirilen tüm yarışmalarda dereceye giren Eyyübiye, gittikçe gelişen bir grafik izleyerek katıldığı tüm yarışmalarda kupayı kaldıran taraf oldu. Oldukça iddialı ekiplerin hünerlerini sergilediği yarışmada Minikler kategorisinde Karaali Haşim Açanal İlkokulu, Yıldızlar kategorisinde Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu, Büyükler kategorisinde ise Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü birinci oldu.Yarışmanın ardından bir açıklama yapan Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, yarışmadaki başarının gurur verici olduğunu söyleyerek, “Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi olarak yeni kurulmuş olmamıza rağmen Eyyübiye’de bir şeyleri değiştirmek adına çok çalışıyoruz. Bu tür başarılar umut verici. Son günlerde Eyyübiye sosyal ve kültürel çalışmalardaki başarılarıyla atağa geçmiş durumda” diye konuştu.