Bucak'tan ABD'ye Kınama

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Serdal BUCAK, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması ve İsrail’in Filistin halkına yönelik yaptığı saldırı hakkında kınama mesajı yayınladı.​Başkan Bucak ,açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’yı bağrında barındıran Kudüs, 1967’deki işgalden itibaren baskı ve zulüm şehrine dönüştürülmüştür. Uluslararası hukukun gereği olarak bugün hiçbir ülkenin büyükelçiliği Kudüs’te bulunmazken ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, Kudüs’ün kutsiyetini çiğnemektedir. İslam âleminin en mukaddes emanetlerine ev sahipliği yapan Kudüs’ün tüm kültürel kimliklerinin yok sayılarak siyasi bir başkent olarak ilan edilmesi, bölge barışına vurulan ağır bir darbedir. Tüm dünya kamuoyunun bölgede barışın temini için çaba göstermesi gerekirken, hesaplı ya da hesapsızca atılan bu gibi siyasi adımlar Orta Doğu halkı için barış ihtimalini azaltmaktadır.Gerilimi tırmandıran bu adımlar neticesinde İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistin halkına, ayların en faziletlisi olan Ramazan ayının arifesinde uygulamakta oldukları katliamı lanetliyoruz.İsrail’in Filistinli sivillere yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kudüs’ün kutsalına, Kudüs’ün tarihine yapılan saldırıyı asla unutmayacağız.”