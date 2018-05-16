Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 16 Mayıs 2018 15:44:12 Tarihinde eklenmiştir.

Bucak'tan ABD'ye Kınama

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Serdal BUCAK, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması ve İsrail’in Filistin halkına yönelik yaptığı saldırı hakkında kınama mesajı yayınladı.

Bucak'tan ABD'ye Kınama

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Serdal BUCAK, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması ve İsrail’in Filistin halkına yönelik yaptığı saldırı hakkında kınama mesajı yayınladı. 

​Başkan Bucak ,açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’yı bağrında barındıran Kudüs, 1967’deki işgalden itibaren baskı ve zulüm şehrine dönüştürülmüştür. Uluslararası hukukun gereği olarak bugün hiçbir ülkenin büyükelçiliği Kudüs’te bulunmazken ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, Kudüs’ün kutsiyetini çiğnemektedir. İslam âleminin en mukaddes emanetlerine ev sahipliği yapan Kudüs’ün tüm kültürel kimliklerinin yok sayılarak siyasi bir başkent olarak ilan edilmesi, bölge barışına vurulan ağır bir darbedir. Tüm dünya kamuoyunun bölgede barışın temini için çaba göstermesi gerekirken, hesaplı ya da hesapsızca atılan bu gibi siyasi adımlar Orta Doğu halkı için barış ihtimalini azaltmaktadır.

Gerilimi tırmandıran bu adımlar neticesinde İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistin halkına, ayların en faziletlisi olan Ramazan ayının arifesinde uygulamakta oldukları katliamı lanetliyoruz.

İsrail’in Filistinli sivillere yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kudüs’ün kutsalına, Kudüs’ün tarihine yapılan saldırıyı asla unutmayacağız.”
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
İlk Harç Döküldü!
İlk Harç Döküldü!
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ön tarafında yapılacak olan caminin kazı işlemleri tamamlanarak ilk harç döküldü.
Eyyübiye kupaları toplamaya devam ediyor
Eyyübiye kupaları toplamaya devam ediyor
Eyyübiye ilçesindeki halk oyunları ekipleri girdikleri her yarışmada ipi göğüslemeye devam ediyor. Dün gerçekleştirilen ve 55 ekip ile rekor düzeyde katılımın olduğu “Halkoyunları Valilik Kupası” yarışmasında Eyyübiye, 5 kupa ile yarışmaya damgasını vurdu.
Bucak'tan ABD'ye Kınama
Bucak'tan ABD'ye Kınama
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Serdal BUCAK, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması ve İsrail’in Filistin halkına yönelik yaptığı saldırı hakkında kınama mesajı yayınladı.
Tekerlekli Sandalyesi İle Savaşan Fadi Abu Salah Şehit Oldu
Tekerlekli Sandalyesi İle Savaşan Fadi Abu Salah Şehit Oldu
2008 yılında İsrail'in Gazze'ye yaptığı operasyonda bacaklarını kaybeden ve dün ABD'nin Kudüs büyükelçiliği protestolarına tekerlekli sandalyesiyle katılarak gösterilerin simgesi haline gelen Fadi Abu Salah'ın İsrailli güvenlik güçlerinin açtığı ateşte hayatını kaybettiği öğrenildi.
Niyazi Yanmaz Seçim Vaatlerini Sıraladı
Niyazi Yanmaz Seçim Vaatlerini Sıraladı
Saadet Partisi Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Mustafa Niyazi Yanmaz basın toplantısı düzenledi. Basınla ve halkla bir araya gelen Yanmaz, seçim vaatlerini dile getirdi.
Yanmaz, Ziyaretlere Başladı
Yanmaz, Ziyaretlere Başladı
Saadet Partisi milletvekili aday adayları ziyaretlere başladı. Köy ziyaretlerinin yanı sıra köylerdeki vatandaşlarla da sohbet eden aday adaylar, seçimde destek istemeyi de ihmal etmedi.
Vali Erin;Türkiye'de İlk Sıradayız!
Vali Erin;Türkiye'de İlk Sıradayız!
Göreve başladıktan sonra Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle ikinci kez bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimler ile Şanlıurfa’ya yapılan kamu yatırımları ile özel sektöre verilen desteklere bağlı gelişen Şanlıurfa ekonomisini değerlendirdi.
Başkan Peltek;ABD,Kaosa Davetiye Çıkardı!
Başkan Peltek;ABD,Kaosa Davetiye Çıkardı!
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etmesi, 2 bin 770'in üzerinde Filistinliyi yaralamasını nefretle kınadı.
Dereceye Giren Okullar Belli Oldu...
Dereceye Giren Okullar Belli Oldu...
Şanlıurfa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan il ve 13 ilçeden 53 ekibin katıldığı ‘’ Valilik Kupası Halk Oyunları’’ yarışmasında dereceye giren okullar hakem heyetinin yaptığı puanlamayla belli oldu.
Urfa Ak Parti'den,İsrail'e Kınama!
Urfa Ak Parti'den,İsrail'e Kınama!
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız: "Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir" dedi.
Hilvan Meslek Yüksek Okulu'nda Mezuniyet Sevinci
Hilvan Meslek Yüksek Okulu'nda Mezuniyet Sevinci
Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksek Okulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.
Urfalı Vekilden Kahraman'a Tepki;Yönetemezsin...
Urfalı Vekilden Kahraman'a Tepki;Yönetemezsin...
TBMM'de Genel Kurul bugün İsrail'in Filistinlilere yönelik katlimanını tartışıyor. ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşılmasının ardından çıkar olaylarda 60 Filistinlinin İsrail Güvenlik kuvvetleri tarafından öldürülmesinin ardından yapılan özel oturuma TBMM Başkanı İsmail Kahraman Başkanlık etti. Ancak daha oturumun ilk dakikalarında Kahraman'ın bu oturumu yönetmesine CHP'den tepki geldi.
Bakan,Canlı Yayında Söz Verdi!
Bakan,Canlı Yayında Söz Verdi!
İlk Harç Döküldü!
İlk Harç Döküldü!
Eyyübiye kupaları toplamaya devam ediyor
Eyyübiye kupaları toplamaya devam ediyor
Bucak'tan ABD'ye Kınama
Bucak'tan ABD'ye Kınama
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
30°C / 17°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:31
Güneş
05:09
Öğle
12:28
İkindi
16:16
Akşam
19:35
Yatsı
21:05
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿