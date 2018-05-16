Urfa İl Sağlık Müdürü Kaçak Doktorlara Neden Göz Yumuyor

Urfalı diş hekimleri de denetim yetkisi olan insanların bunu rutin haline getirip sık sık aynı muayenehanelere gitmesini eleştirdi.
Diş Hekimleri ŞikâyetçiYılda 1 defa bile denetlenmemiş özel diş hekimleri ve muayenehaneleri varken 2 ayda bir denetlenen diş hekimleri durumdan dert yakındılar. “Bütün şartları sağladığımız, bütün kurallar uyduğumuz halde sık sık denetime tabi olmamız işlerimiz aksattığı gibi, çevreye de iyi bir imaj bırakmıyor. Denetlenmelerin muayenehanelerimize girmesi halkın gözünde şikâyet edildiğimiz anlamına geliyor. Bu durum kötü bir izlenim bırakıyor” diyen bir diş hekimi denetimlerin yapılması gerekliliğini vurguladığı gibi sık sık yapılmasına iyi bakmadığını ifade etti.
Denetlenmeyen Yerler VarBelli başlı özel diş muayenehanesine yapılan denetimleri gören hekimler, açıldığı günden bu zamana kadar denetlenmeyen yerler olduğunu söylerken; “Vergilerimizi veren, sağlık koşullarına uyan muayenehaneler zaten bellidir. Bunları sık sık denetlemenin manasını çözemedik. Kaçak diş muayenehanelerinin önünden geçerken kafasını çeviren denetmenlerimizin olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.
Diş Muayenehanelerini Mühürlemek Çözüm DeğilKaçan olan diş muayenehanelerinin tespit edip, kapılarına vurulan mührün çok önemli olmadığını dile getiren diş hekimi; “kaçak olan yerleri mühürlemeleri bir şeyi değiştirmiyor. Muayenehanesi kapanan adam, gidip başka yerde tekrar açıyor” ifadelerini kullandı.
Suriyeliler Göz Ardı EdiliyorDiş doktorları özel muayenehane açmak istediklerinde bir sürü prosedürden geçmek zorunda kalırken, Suriyelilerin kaçak muayenehane açmalarına oldukça tepki gösterdi.
Kendileri yılda defalarca denetlenirken Suriyelilere 2 senede bir gidilip, gittikleri zaman da hiç bir işleme tabi tutulmadıklarını ifade eden diş hekimi bu sorunları dile getirirken eşitlik istediğini, Türk hekimler ile Suriyeli hekimler arasında mesleki bilgi bakımından çok fark olmasa da, mesleki beceri ve muayenehane açmanın koşullarını taşımayan yerlerin tespit edilip kapatılması gerekliliğini talep etti.
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