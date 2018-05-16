Urfa İl Sağlık Müdürü Kaçak Doktorlara Neden Göz Yumuyor

Diş Hekimleri Şikâyetçi

Denetlenmeyen Yerler Var

Diş Muayenehanelerini Mühürlemek Çözüm Değil

Suriyeliler Göz Ardı Ediliyor

Sağlık Müdürü Ne Diyecek

Devletin yetki verdiği koşullarda denetimlerin gerçekleştirilmesi gerekliliği bütün kurumlarda eşit uygulanması gereken bir durumdur.Urfalı diş hekimleri de denetim yetkisi olan insanların bunu rutin haline getirip sık sık aynı muayenehanelere gitmesini eleştirdi.Yılda 1 defa bile denetlenmemiş özel diş hekimleri ve muayenehaneleri varken 2 ayda bir denetlenen diş hekimleri durumdan dert yakındılar. “Bütün şartları sağladığımız, bütün kurallar uyduğumuz halde sık sık denetime tabi olmamız işlerimiz aksattığı gibi, çevreye de iyi bir imaj bırakmıyor. Denetlenmelerin muayenehanelerimize girmesi halkın gözünde şikâyet edildiğimiz anlamına geliyor. Bu durum kötü bir izlenim bırakıyor” diyen bir diş hekimi denetimlerin yapılması gerekliliğini vurguladığı gibi sık sık yapılmasına iyi bakmadığını ifade etti.Belli başlı özel diş muayenehanesine yapılan denetimleri gören hekimler, açıldığı günden bu zamana kadar denetlenmeyen yerler olduğunu söylerken; “Vergilerimizi veren, sağlık koşullarına uyan muayenehaneler zaten bellidir. Bunları sık sık denetlemenin manasını çözemedik. Kaçak diş muayenehanelerinin önünden geçerken kafasını çeviren denetmenlerimizin olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.Kaçan olan diş muayenehanelerinin tespit edip, kapılarına vurulan mührün çok önemli olmadığını dile getiren diş hekimi; “kaçak olan yerleri mühürlemeleri bir şeyi değiştirmiyor. Muayenehanesi kapanan adam, gidip başka yerde tekrar açıyor” ifadelerini kullandı.Diş doktorları özel muayenehane açmak istediklerinde bir sürü prosedürden geçmek zorunda kalırken, Suriyelilerin kaçak muayenehane açmalarına oldukça tepki gösterdi.Kendileri yılda defalarca denetlenirken Suriyelilere 2 senede bir gidilip, gittikleri zaman da hiç bir işleme tabi tutulmadıklarını ifade eden diş hekimi bu sorunları dile getirirken eşitlik istediğini, Türk hekimler ile Suriyeli hekimler arasında mesleki bilgi bakımından çok fark olmasa da, mesleki beceri ve muayenehane açmanın koşullarını taşımayan yerlerin tespit edilip kapatılması gerekliliğini talep etti.Konu hakkında şikâyetlerini dile getiren diş hekimleri, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Himmet Durgut’tan talepte bulunarak denetimleri eşit koşullarda yapılması için talimat vermesini istedi. Şikâyetlerin arttığı şu günlerde İl Sağlık Müdürü’nden herhangi bir açıklama gelemezken, Urfa’da görev yapan diş hekimleri Durgut’tan pek de ümitli olmadıklarını ifade etti. Bu ifadelerinin altında yatan sebeplerin oldukça fazla olduğunu, Durgut’un şehrimizi sahiplenmemesini “Urfalılar doktorları dövdüğü için hiçbir doktor Urfa’yı tercih etmek istemiyor” açıklamalarından anladıklarını ifade ederek, Suriyeli Diş Hekimleri konusunda da takınacağı tavrın şimdiden belli olduğunu söyledi.