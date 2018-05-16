Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 16 Mayıs 2018 10:17:30 Tarihinde eklenmiştir.

Niyazi Yanmaz Seçim Vaatlerini Sıraladı

Saadet Partisi Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Mustafa Niyazi Yanmaz basın toplantısı düzenledi. Basınla ve halkla bir araya gelen Yanmaz, seçim vaatlerini dile getirdi.

Niyazi Yanmaz Seçim Vaatlerini Sıraladı

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı olan Mustafa Niyazi Yanmaz, seçimlerin 24 Haziranda yapılacağı açıklandıktan sonra Saadet Partisi’nden milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığını açıklamıştı. Adaylık başvurusundan sonra açıklamalarda bulunan Yanmaz, basın toplantısı düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Yanmaz seçim vaatlerini dile getirirken esnaf, çiftçi, genç, yaşlı, öğrenci demeden her platformda yenilikler sunacaklarını söyledi.

Yanmaz seçim vaatlerini şöyle açıkladı;
 

DEDAŞ Sorunu Bitecek

Biz istiyoruz ki 24 Haziran seçimlerine giderken Urfalılar olarak dertlerimiz olan her platformda dile getirdiğimiz Urfalı çiftçimizin, vatandaşımızın kangren olmuş DEDAŞ sorunu hallolsun. Allah’ın izniyle bu işi biz halledeceğiz.
 

Tefeciye Bulaşan Çiftçiyi Kurtaracağız

Çiftçimizin boğazına kadar tefeciye, faizciye düştüğü bir zamanda “Yok mu eyy beni kurtaran” diye bağırdığı bir zamanda 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi olarak o çiftçimizi de kurtaracağız.
 

Kuyu Rezaletine Son Vereceğiz

GAP sulaması %30 oranında gerçekleşti. Bu %30 oranında gerçekleşen sulamayı %100 oranını çıkarmayı düşünüyoruz. Bizim çiftçimiz artık kuyu rezaletinden, elektrik probleminden kurtulmalıdır. Allah’ın izni ile Saadet iktidarında kurtulacaktır.
 

Fabrikalarla İşsizlik Son Bulacak

Özellikle Urfalı işsiz kardeşime sesleniyorum. Tarım alanlarının suya açılmasıyla ve şehrimizde yapılacak olan devletin teşvik ve bizatihi kendi doğrudan yatırımlarıyla fabrikalarla işsizlik sorunu yaşamayacak, stresten ve depresyondan çıkacak mutlu huzurlu bir aile ortamına kavuşturulacaksınız. Bu da bizim size teminatımızdır.
 

Urfa Tarım İşçisi Göçü Vermeyecek, Alacak

Tarım işçisi kardeşime Urfa’ya GAP gelecek Urfa’ya tarım işçisi göçü olacak denildiği halde Urfa’ya 20 yıldır GAP geldi ama Urfa hala dışarıya tarım işçisi veriyor. Bizim insanlarımız tarım işçisi olarak diyar diyar geziyor, yollarda, çadırlarda telef oluyorlar. Biz halkın sulamasıyla bütün GAP alanını sulamaya açarak bütün bu çileye de son vereceğiz ve şehrimizin dışarıdan tarım işçisi alan bir şehir olmasını sağlayacağız.
 

Öğrenciler KPSS ile Uğraşmayacak

Urfalı öğrenci kardeşime Eyyübiye’de üniversiteleşme oranı %4 biz Urfa’da eğitim seviyesini yükseltip, Urfalı çocukların iyi bir eğitim alması için var gücümüzle çalışacağız. Öğrencilerin KPSS gibi bir ucubeyle onun da sonrasında mülakat yapılarak yandaş, particilik, kayırmacılık, imtiyazlık gibi bu tür çirkin eylemlere son vereceğiz.

Ve değerli Urfalı esnaf kardeşim siftah peşinde koşarken kepengini kapatıp huzurlu ve bereketli şekilde evine gitmesine sebep olmak istiyoruz.
 

Urfa Güzel Ad İle Anılacak

Urfalı esnaf kardeşim, çiftçi, sanayici kardeşim Urfa’nın çirkin bir ad ile anlıyor olmasında biz de artık utanıyoruz ve yüzümüz kızarıyor. Urfa tefeciler şehri, faizciler şehri  olmaktan çıkacak, Urfa alnının teriyle helal kazancıyla ekmeğinin peşinde koşan bi peygamberler şehri olacak.
 

Şanlıurfa Tarihteki şanlı Ününe Kavuşacak

Tarihte ün yapmış Harran Üniversitesi’nin insanlığa sunduğu buluş ve icatlarla nasıl hizmet etmişse, Harran Üniversitesi’nin tarihteki şanlı, bilimsel teknolojiye katkı yapan bir üniversite olmasını sağlayan ve bir hale gelmesi için gereği neyse yapılacaktır.

Değerli arkadaşlar biz bunları söylerken neleri ifade etmek istiyoruz. Türkiye maalesef çok kötü durumda. 2002’den bu yana kesintisiz bir şekilde ülkenin idaresinde bulunan insanlar Belediye Başkanlığı, Valilik, Milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi bütün bürokrasi ellerindeyken; Türkiye’yi içinden çıkılmaz büyük bir çöküş haline getirdiler.

Siz kendilerine ve taraftarlarına sorsanız, ne yaptıklarını 3 kelime ile sıralayabilirler;
Bu yollar kimin zamanında yapıldı?
Bu köprüler kimin zamanında yapıldı?
Bu stadyumlar, yüksek binalar kimin zamanında yapıldı?


Gözlerine dizlerine dursun, bunların ağızlarına sakız olan bu 3 cümle var. Onun dışından siz sıralamaya başlayacaksınız;
Ekonomi çökmüş mü? Çökmüş!
Ahlak çökmüş mü?
Boşanma ve aile içi şiddet artmış mı?
Toplumda ayrım gericilik, çatışma almış başını gitmiş mi?
Particilik, yandaşlık, torpil artmış mı?
Rüşvet, vurgun, yolsuzluk, talan almış başını gitmiş mi?
Dış politikada şahsiyetsiz bir duruşla perişan bir duruma gelmiş miyiz?
Siz 2002’de geldiğinizde Türkiye Tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülke iken buğu samanını buğday arpa mercimeğini ithal etmek için koşuyor muyuz?
Türkiye’nin 90 yıllık kazanımları olan TÜPRAŞ, Türk Telekom gibi kurumlar yandaşlara özelleştirme adı altında peşkeş çekilmiş mi?


Şimdi ben Urfalı kardeşlerime sesleniyorum; Eğe inanıyorsanız, yüksek bir sesle cevap vereceksiniz.
Sevgili kardeşlerim ülkede adalet sistemi var mı? Bir tane var diyen çıkar mı? Bugün cezaevlerinde anneleri babaları hiç yoktan yatan, işinden edilmiş keyfi uygulamalarla tekrar hiçbir suçu yokken yatan insanlar var mı?

Hukuk ayaklar altında, hukuk siyasallaşmış…

Vaatlerini dile getiren Niyazi Yanmaz’a basın toplantısında ilgi ve alaka oldukça yüksekti. Yanmaz, daha şimdiden 24 Haziran Seçimlerinde büyük destek göreceğe benziyor.

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Tekerlekli Sandalyesi İle Savaşan Fadi Abu Salah Şehit Oldu
Tekerlekli Sandalyesi İle Savaşan Fadi Abu Salah Şehit Oldu
2008 yılında İsrail'in Gazze'ye yaptığı operasyonda bacaklarını kaybeden ve dün ABD'nin Kudüs büyükelçiliği protestolarına tekerlekli sandalyesiyle katılarak gösterilerin simgesi haline gelen Fadi Abu Salah'ın İsrailli güvenlik güçlerinin açtığı ateşte hayatını kaybettiği öğrenildi.
Niyazi Yanmaz Seçim Vaatlerini Sıraladı
Niyazi Yanmaz Seçim Vaatlerini Sıraladı
Saadet Partisi Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Mustafa Niyazi Yanmaz basın toplantısı düzenledi. Basınla ve halkla bir araya gelen Yanmaz, seçim vaatlerini dile getirdi.
Yanmaz, Ziyaretlere Başladı
Yanmaz, Ziyaretlere Başladı
Saadet Partisi milletvekili aday adayları ziyaretlere başladı. Köy ziyaretlerinin yanı sıra köylerdeki vatandaşlarla da sohbet eden aday adaylar, seçimde destek istemeyi de ihmal etmedi.
Vali Erin;Türkiye'de İlk Sıradayız!
Vali Erin;Türkiye'de İlk Sıradayız!
Göreve başladıktan sonra Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle ikinci kez bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimler ile Şanlıurfa’ya yapılan kamu yatırımları ile özel sektöre verilen desteklere bağlı gelişen Şanlıurfa ekonomisini değerlendirdi.
Başkan Peltek;ABD,Kaosa Davetiye Çıkardı!
Başkan Peltek;ABD,Kaosa Davetiye Çıkardı!
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etmesi, 2 bin 770'in üzerinde Filistinliyi yaralamasını nefretle kınadı.
Dereceye Giren Okullar Belli Oldu...
Dereceye Giren Okullar Belli Oldu...
Şanlıurfa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan il ve 13 ilçeden 53 ekibin katıldığı ‘’ Valilik Kupası Halk Oyunları’’ yarışmasında dereceye giren okullar hakem heyetinin yaptığı puanlamayla belli oldu.
Urfa Ak Parti'den,İsrail'e Kınama!
Urfa Ak Parti'den,İsrail'e Kınama!
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız: "Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir" dedi.
Hilvan Meslek Yüksek Okulu'nda Mezuniyet Sevinci
Hilvan Meslek Yüksek Okulu'nda Mezuniyet Sevinci
Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksek Okulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.
Urfalı Vekilden Kahraman'a Tepki;Yönetemezsin...
Urfalı Vekilden Kahraman'a Tepki;Yönetemezsin...
TBMM'de Genel Kurul bugün İsrail'in Filistinlilere yönelik katlimanını tartışıyor. ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşılmasının ardından çıkar olaylarda 60 Filistinlinin İsrail Güvenlik kuvvetleri tarafından öldürülmesinin ardından yapılan özel oturuma TBMM Başkanı İsmail Kahraman Başkanlık etti. Ancak daha oturumun ilk dakikalarında Kahraman'ın bu oturumu yönetmesine CHP'den tepki geldi.
Bakan Müjdeyi Verdi;10 bin 551 personel alınacak
Bakan Müjdeyi Verdi;10 bin 551 personel alınacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 10 bin 551 kişinin alınacağını açıkladı.
Eyyübiye MEM’den Müzik Ziyafeti
Eyyübiye MEM’den Müzik Ziyafeti
Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Sanat ve Halk Müziği konseri düzenlendi.Eyyübiye’de görev yapan müzik öğretmenleri tarafından oluşturulan koronun gerçekleştirdiği Anadolu’dan Nağmeler Konseri, dinleyenlere tam bir müzik ziyafeti yaşattı.
Urfa’da Şehit Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Urfa’da Şehit Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Ceylanpınar’daki tüm camilerde sela okundu, öğle namazının ardından ise Zahiriye Camiinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Urfa Merkeze Korku Salmışlardı,Yakalandılar!
Urfa Merkeze Korku Salmışlardı,Yakalandılar!
Vali Erin;Türkiye'de İlk Sıradayız!
Vali Erin;Türkiye'de İlk Sıradayız!
Başkan Peltek;ABD,Kaosa Davetiye Çıkardı!
Başkan Peltek;ABD,Kaosa Davetiye Çıkardı!
Dereceye Giren Okullar Belli Oldu...
Dereceye Giren Okullar Belli Oldu...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
30°C / 17°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:31
Güneş
05:09
Öğle
12:28
İkindi
16:16
Akşam
19:35
Yatsı
21:05
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿