Niyazi Yanmaz Seçim Vaatlerini Sıraladı

DEDAŞ Sorunu Bitecek

Tefeciye Bulaşan Çiftçiyi Kurtaracağız

Kuyu Rezaletine Son Vereceğiz

Fabrikalarla İşsizlik Son Bulacak

Urfa Tarım İşçisi Göçü Vermeyecek, Alacak

Öğrenciler KPSS ile Uğraşmayacak

Urfa Güzel Ad İle Anılacak

Şanlıurfa Tarihteki şanlı Ününe Kavuşacak

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı olan Mustafa Niyazi Yanmaz, seçimlerin 24 Haziranda yapılacağı açıklandıktan sonra Saadet Partisi’nden milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığını açıklamıştı. Adaylık başvurusundan sonra açıklamalarda bulunan Yanmaz, basın toplantısı düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.Yanmaz seçim vaatlerini dile getirirken esnaf, çiftçi, genç, yaşlı, öğrenci demeden her platformda yenilikler sunacaklarını söyledi.Yanmaz seçim vaatlerini şöyle açıkladı;Biz istiyoruz ki 24 Haziran seçimlerine giderken Urfalılar olarak dertlerimiz olan her platformda dile getirdiğimiz Urfalı çiftçimizin, vatandaşımızın kangren olmuş DEDAŞ sorunu hallolsun. Allah’ın izniyle bu işi biz halledeceğiz.Çiftçimizin boğazına kadar tefeciye, faizciye düştüğü bir zamanda “Yok mu eyy beni kurtaran” diye bağırdığı bir zamanda 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi olarak o çiftçimizi de kurtaracağız.GAP sulaması %30 oranında gerçekleşti. Bu %30 oranında gerçekleşen sulamayı %100 oranını çıkarmayı düşünüyoruz. Bizim çiftçimiz artık kuyu rezaletinden, elektrik probleminden kurtulmalıdır. Allah’ın izni ile Saadet iktidarında kurtulacaktır.Özellikle Urfalı işsiz kardeşime sesleniyorum. Tarım alanlarının suya açılmasıyla ve şehrimizde yapılacak olan devletin teşvik ve bizatihi kendi doğrudan yatırımlarıyla fabrikalarla işsizlik sorunu yaşamayacak, stresten ve depresyondan çıkacak mutlu huzurlu bir aile ortamına kavuşturulacaksınız. Bu da bizim size teminatımızdır.Tarım işçisi kardeşime Urfa’ya GAP gelecek Urfa’ya tarım işçisi göçü olacak denildiği halde Urfa’ya 20 yıldır GAP geldi ama Urfa hala dışarıya tarım işçisi veriyor. Bizim insanlarımız tarım işçisi olarak diyar diyar geziyor, yollarda, çadırlarda telef oluyorlar. Biz halkın sulamasıyla bütün GAP alanını sulamaya açarak bütün bu çileye de son vereceğiz ve şehrimizin dışarıdan tarım işçisi alan bir şehir olmasını sağlayacağız.Urfalı öğrenci kardeşime Eyyübiye’de üniversiteleşme oranı %4 biz Urfa’da eğitim seviyesini yükseltip, Urfalı çocukların iyi bir eğitim alması için var gücümüzle çalışacağız. Öğrencilerin KPSS gibi bir ucubeyle onun da sonrasında mülakat yapılarak yandaş, particilik, kayırmacılık, imtiyazlık gibi bu tür çirkin eylemlere son vereceğiz.Ve değerli Urfalı esnaf kardeşim siftah peşinde koşarken kepengini kapatıp huzurlu ve bereketli şekilde evine gitmesine sebep olmak istiyoruz.Urfalı esnaf kardeşim, çiftçi, sanayici kardeşim Urfa’nın çirkin bir ad ile anlıyor olmasında biz de artık utanıyoruz ve yüzümüz kızarıyor. Urfa tefeciler şehri, faizciler şehri olmaktan çıkacak, Urfa alnının teriyle helal kazancıyla ekmeğinin peşinde koşan bi peygamberler şehri olacak.Tarihte ün yapmış Harran Üniversitesi’nin insanlığa sunduğu buluş ve icatlarla nasıl hizmet etmişse, Harran Üniversitesi’nin tarihteki şanlı, bilimsel teknolojiye katkı yapan bir üniversite olmasını sağlayan ve bir hale gelmesi için gereği neyse yapılacaktır.Değerli arkadaşlar biz bunları söylerken neleri ifade etmek istiyoruz. Türkiye maalesef çok kötü durumda. 2002’den bu yana kesintisiz bir şekilde ülkenin idaresinde bulunan insanlar Belediye Başkanlığı, Valilik, Milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi bütün bürokrasi ellerindeyken; Türkiye’yi içinden çıkılmaz büyük bir çöküş haline getirdiler.Siz kendilerine ve taraftarlarına sorsanız, ne yaptıklarını 3 kelime ile sıralayabilirler;Bu yollar kimin zamanında yapıldı?Bu köprüler kimin zamanında yapıldı?Bu stadyumlar, yüksek binalar kimin zamanında yapıldı?Gözlerine dizlerine dursun, bunların ağızlarına sakız olan bu 3 cümle var. Onun dışından siz sıralamaya başlayacaksınız;Ekonomi çökmüş mü? Çökmüş!Ahlak çökmüş mü?Boşanma ve aile içi şiddet artmış mı?Toplumda ayrım gericilik, çatışma almış başını gitmiş mi?Particilik, yandaşlık, torpil artmış mı?Rüşvet, vurgun, yolsuzluk, talan almış başını gitmiş mi?Dış politikada şahsiyetsiz bir duruşla perişan bir duruma gelmiş miyiz?Siz 2002’de geldiğinizde Türkiye Tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülke iken buğu samanını buğday arpa mercimeğini ithal etmek için koşuyor muyuz?Türkiye’nin 90 yıllık kazanımları olan TÜPRAŞ, Türk Telekom gibi kurumlar yandaşlara özelleştirme adı altında peşkeş çekilmiş mi?Şimdi ben Urfalı kardeşlerime sesleniyorum; Eğe inanıyorsanız, yüksek bir sesle cevap vereceksiniz.Sevgili kardeşlerim ülkede adalet sistemi var mı? Bir tane var diyen çıkar mı? Bugün cezaevlerinde anneleri babaları hiç yoktan yatan, işinden edilmiş keyfi uygulamalarla tekrar hiçbir suçu yokken yatan insanlar var mı?Hukuk ayaklar altında, hukuk siyasallaşmış…Vaatlerini dile getiren Niyazi Yanmaz’a basın toplantısında ilgi ve alaka oldukça yüksekti. Yanmaz, daha şimdiden 24 Haziran Seçimlerinde büyük destek göreceğe benziyor.