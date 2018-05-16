Hilvan Meslek Yüksek Okulu'nda Mezuniyet Sevinci

2017-2018 Eğitim- Öğretim dönemi mezunu 80 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını aldı. 12. dönem mezunlarını veren Hilvan Meslek Yüksek Okulu'nun diploma törenine Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Hilvan MYO Müdürü Prof. Dr. Seyyit Ahmet Oymak, öğretim görevlileri, öğrenci ve velileri katıldı.Törende konuşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık 'Hilvan Meslek Yüksek Okulu, Türkiye çapında tercih edilen okullardan bir tanesidir. Bunu iyi değerlendirmek ve her şeyden öte özellikle dış güçlere karşı, işgalci güçlere karşı donanımlı olabilmek ve bu konuda kendimizi geliştirmek şarttır. Her ne kadar gelişmemizi engelleme çabası içine girenler olsa da, bizim güçlü bir Türkiye için büyük gayretler sarf etmemiz gerekiyor. Bunu da siz gençlerden bekliyoruz. Bugün burada başarı ile mezun olan ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında mezun olacaklara şimdiden başarılı ve mutlu bir yaşam diliyorum' şeklinde konuştu.Katıldığı mezuniyet töreninde öğrencilere hitaben konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak ' Mezun olduktan sonra iş sahibi olsanız bile mutlaka kendinizi geliştirmek için girişimlerde bulunun ama asla maceraperest olmayın' dedi.Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız 'Burada birer meslek sahibi ve birer kalifiye elemen olarak mezun oluyorsunuz. İş Bulma noktasında akademik eğitimi olamayan birçok kişiye göre çok daha avantajlısınız. Bundan sonraki yaşamınızda hepinize başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.Tören, daha sonra öğrencilerin düzenledikleri eğlenceyle sona erdi..