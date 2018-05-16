Urfa'da Jandarmaya Saldırı,Valilikten Açıklama Geldi!

Valilikten Konuyla İlgili Yapılan Açıklamada;
İlimiz Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yukarı Göklü Karakoluna bu gece (15.05.2018) saat 22.00 sularında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlenmiştir.
Gerçekleştirilen hain saldırıda hafif yaralanan iki askerimiz Halfeti Devlet Hastanesindeki tedavi edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırının ardından, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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