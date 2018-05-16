Urfa Merkeze Korku Salmışlardı,Yakalandılar!

Urfa'da Hırsızlık Yaptıkları Belirlenen 2 Kişi Gözaltına Alındı.Gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada,”İlimiz Geneli Atatürk, Mimar Sinan, Bamyasuyu, Camikebir ve Şair Şevket mahallelerinde Meydana gelen 7 ayrı evden ve işyerinden Kapı dili düşürme yöntemi ile gerçekleşen hırsızlıklar ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda konuyu gerçekleştiren şahısların kısım sabıkalılarımız Suriye Uyruklu M.İ.H ve M.O. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş şahıslar yapilan operasyonla yakalanmış, İkamet ve iş yerlerinden çalınan 1 Adet 104 Ekran Phılıps TV, 1 Adet İphone 6 S Marka Rose Renk Telefon, 3 Adet Apple Marka Laptop, 1 Adet Asus Marka Laptop, 1 Adet 82 Ekran Awox Marka TV ve 1 adet Samsung marka ceptelefonu ele geçirilerek müştekilerine teslim edilmiştir. Şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.”denildi.