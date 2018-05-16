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Bu haber 16 Mayıs 2018 02:18:01 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Merkeze Korku Salmışlardı,Yakalandılar!

Urfa'da Hırsızlık Yaptıkları Belirlenen 2 Kişi Gözaltına Alındı.Gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Urfa Merkeze Korku Salmışlardı,Yakalandılar!

Urfa'da Hırsızlık Yaptıkları Belirlenen 2 Kişi Gözaltına Alındı.Gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada,”İlimiz Geneli Atatürk, Mimar Sinan, Bamyasuyu, Camikebir ve Şair Şevket mahallelerinde Meydana gelen 7 ayrı evden ve işyerinden Kapı dili düşürme yöntemi ile gerçekleşen hırsızlıklar ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda konuyu gerçekleştiren şahısların kısım sabıkalılarımız Suriye Uyruklu M.İ.H ve M.O. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş şahıslar yapilan operasyonla yakalanmış, İkamet ve iş yerlerinden çalınan 1 Adet 104 Ekran Phılıps TV, 1 Adet İphone 6 S Marka Rose Renk Telefon, 3 Adet Apple Marka Laptop, 1 Adet Asus Marka Laptop, 1  Adet 82 Ekran Awox Marka TV ve 1 adet Samsung marka ceptelefonu ele geçirilerek müştekilerine teslim edilmiştir. Şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.”denildi.
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Asayiş
Urfa Merkeze Korku Salmışlardı,Yakalandılar!
Urfa Merkeze Korku Salmışlardı,Yakalandılar!
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Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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