Vali Erin;Türkiye'de İlk Sıradayız!

Göreve başladıktan sonra Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle ikinci kez bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimler ile Şanlıurfa’ya yapılan kamu yatırımları ile özel sektöre verilen desteklere bağlı gelişen Şanlıurfa ekonomisini değerlendirdi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in ev sahipliğinde bir konukevinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ile yatırımcı kamu kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.Toplantının açılış konuşmasında, Filistin topraklarında İsrail’in uyguladığı katliam ve şiddet olaylarını kınayan Vali Erin, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümetimiz İsrail’in bu tutumuna ve zalimane duruşuna, Filistinli kardeşlerimizin topraklarını işgale yönelik bu tutuma karşı duruşlarını net bir şekilde ortaya koydular. Halkımız da dünden itibaren Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteriyor, tepkiler gösteriyor ve dünyanın her tarafında buna karşı tepkiler çığ gibi yükseliyor. Dünyanın her tarafında zalime karşı mazlumun tarafında yer alanların seslerinin yükselmeye başladığını hep birlikte görüyoruz. Bu vesile ile hükümetimizin aldığı kararla Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle üç günlük yas ilan edildi. Hem Ramazan ayının başlangıcı hem de vatanında istilaya uğrayan bu mazlum halkla işbirliği ve birliktelik ruhunu milletimiz ortaya koyacak. Bütün dünya sussa da Türkiye Cumhuriyetinin susmadığını inşallah bütün dünya aleme göstermiş olacağız” dedi.Tüm Şanlıurfalıların ramazan ayını tebrik eden Vali Erin, ramazan sonrası gerçekleşecek olan seçimlerin Şanlıurfa’ya, Türkiye’ye ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diledi. Seçim kararı alındıktan sonra seçim güvenliğine yönelik tedbirler aldıklarını, güvenlik güçleri, siyasi partiler ve seçimle ilgili tüm taraflarla koordine içinde olduklarını ifade eden Vali Erin, seçimlerin tam bir güven içinde gerçekleşmesi için gerekli her türlü tedbiri planladıklarını ve uygulamaya koyduklarını dile getirdi.Şanlıurfa’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik devam eden ve hazırlığı yapılan projeler hakkında da bilgiler veren Vali Erin, göreve başladığı günden bu yana gerçekleşen kamu hizmetlerinin daha kaliteli yürütülmesine yönelik yapıcı eleştiri ve tenkitleri nedeniyle basın mensuplarına teşekkür etti.Türkiye’nin kalkınması ve güçlenmesine yönelik alanlarda Şanlıurfa’nın önemli katkılar sunabilecek seviyede olduğunu dile getiren Vali Erin, Şanlıurfa’nın 15-20 yılda elde ettiği kalkınma ve gelişmenin gıpta edilebilecek seviyede olduğunu söyledi. Bu kalkınma ve gelişmenin yanında refah artışının da kalıcı hale gelebilmesi için yeni projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Vali Erin, “Çok hızlı büyüyen, Türkiye ortalamasının iki katı nüfus artış hızına sahip olan ve Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan şehrin ihtiyaçlarını planlamanız, artan nüfusa paralel hizmet yatımlarını devreye almanız gereken bir durumla karşı karşıyayız. Orta anadoluda veya egede nüfus artış hızı stabil hale gelmiş şehirlerimiz var. O tür şehirlerde mevcut ihtiyaçları tespit edip, bunların giderilmesine yönelik çalışmaların yapılmasıyla o şehrin belli bir refah düzeyinde tutulması mümkündür. Ancak Şanlıurfa’da sürekli artan bir nüfus, yedi yıldır misafir edilen Suriyeli kardeşlerimizle birlikte ilave yatırımlar yapılması gereken bir şehir olduğunu görüyoruz. Dolaysıyla bir yıllık süre içerisinde yerel yönetimlerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve diğer belediyelerimiz, kamu kurum kuruluşlarımız, çok değerli bakanımız ve milletvekillerimizle beraber hep bu bakış açısını ve bu anlayışı yerleştirmeye gayret ettik. Eğitimden sağlığa, gençliğe yönelik hizmetlerden, kültür ve turizm alanına, altyapıdan üstyapıya kadar tüm alanlarda belli bir planlamanın gerçekleştirilmesi, bu şehre her anlamda bir vizyon tespitinin şart olduğunu, ulaşılması gereken hedeflerin netleştirilmesi ve bunu vatandaşların da sahiplenmesini gerektiren bir anlayışın yerleşmesi için gece gündüz çalıştık. Bu anlamda önemli ölçüde gelişmelerin kaydedildiğini ve mesafe alındığını sizin aracılığınızla duyurmak istiyorum” dedi.Şanlıurfa’da yeni bir vizyon, tüm kamu hizmetlerinde yeni bir yaklaşım tarzı ve özlenen amaçlara yönelik siyasetin, devlet yönetiminin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının sesine kulak verdiklerini, bunun için fırsatların ellerinde olduğunu kaydeden Vali Erin, bunun için sivil toplumu ve iş çevrelerini ortak fikir etrafında birleşmeye yönlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.Şanlıurfa’nın üretim potansiyelinin artırılması için toprağın verimli kullanılması, su idaresi gibi konularda önemli çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Vali Erin, “Başta Suruç ovası olmak üzere tüm alanlarda bu tedbirlerin uygulamaya alındığını biliyorsunuz. Bunun yanında Şanlıurfa’da elde edilen ürünün, mutlak surette Şanlıurfa’da katma değer elde edilecek ürünlere dönüştürülmesi ve elde edilecek kazancın Şanlıurfa’da kalması ve Şanlıurfalıların bu kazançtan pay alması gereken projelerin uygulamaya konulması gerektiğini bir yıl önce söylemiştik. Bugün Allah’a şükür şunu söyleyebiliyoruz, Harran, Akçakale, Suruç ve diğer ilçelerimizde ürettiğimiz pamuk başta olmak üzere ürünlerin işlenmesi, markalanması pazarlanması ve dünya pazarlarına sunulmasına yönelik bir sanayi alanının Şanlıurfa’da oluştuğunu biliyorsunuz. Mevcut OSB’nin yanında Gıda İhtisas OSB’nin kurulması için de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi. Gıda OSB’de parselasyon imar planı askı sürecinin tamamlandığını, 87 parselde 103 yatırım başvurusunun bulunduğunu ifade eden Vali Erin, bunların yarısının faaliyete geçmesi halinde bile çok kısa sürede 5 binden fazla kişinin iş sahibi olacağı bir sanayi alanının kazandırılmış olacağını kaydetti.Genişlemeye devam eden Şanlıurfa OSB’ye yabancı sermaye başta olmak üzere birçok yatırımın sürdüğüne dikkat çeken Vali Erin, eğitim alanına yapılan yatırımlara da dikkat çekti. Eğitimde fiziki altyapı eksikliğini gidermeye yönelik çalışmalarının nüfusa göre planlandığını ve 2019 yılına kadar derslik sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Vali Erin, “Şu anda 4 binden fazla dersliğin inşaatı devam ediyor. Türkiye’de okul inşaatında ilk sıradayız. Bunun için, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanımıza ve bunun için kaynak temin eden Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.Basınla buluşmasında tarım, sanayi, eğitim, sağlık, spor ve ulaştırma alanında yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Vali Erin, toplantı sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.