Başkan Peltek;ABD,Kaosa Davetiye Çıkardı!

SALDIRI YAPANLARI VE İŞBİRLİKÇİLERİNİ NEFRETLE KINIYORUZ

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etmesi, 2 bin 770'in üzerinde Filistinliyi yaralamasını nefretle kınadı.Başkan İ.Halil Peltek yaptığı açıklamada, İsrail'in mazlum insanlara uyguladığı şiddetin ve Filistin'de yaşananların bir insanlık dramı olduğunu belirtti. ABD'nin uluslararası hukuk, BM kararları ve tarihi gerçekleri görmezden gelip, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla Filistin’de yaşanan olayların kaosa davetiye çıkardığını da vurgulayan Başkan Peltek açıklamasında, şu ifadelere yer verdi. "Vicdan, insan hakları ve hukukun üstünlüğü yok sayılarak gerçekleştirilen katliamı nefretle kınıyor, bu olayı gerçekleştiren faillerini ve işbirlikçilerini de lanetliyoruz. Masum Filistin halkının haklarının İsrail tarafından ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliamı gerçekleştirmesi, kabul edilir bir durum değildir.Biz, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak İnsan hakları ve Uluslararası hukukun gereğini yapmak üzere olarak Birleşmiş Milletler ve Lahey Adalet Divanı'nı göreve davet ediyor, yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Mazlum Filistin halkına da başsağlığı diliyoruz” dedi.