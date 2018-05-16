Dereceye Giren Okullar Belli Oldu...

Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi spor salonunda organize edilen ‘’Valilik Halk Oyunları’’ yarışmasına İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ziya Suluyer, ŞURKAV Genel Sekreteri Şükrü Üzümcü ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu insanının ürettiklerini, kültürlerini, yaşam biçimlerini, sevinçlerini üzüntülerini, halk müziği ve folklor yoluyla ortaya koyan öğrenciler, sergiledikleri oyunlarla izleyenlerden bol alkış aldı.
13 ilçe ve 53 okul ekibinin katıldığı yarışmalarda
İLKOKULLARDA GELENEKSEL DÜZENLEMESİZ DALDA :
1.Haliliye- 2002 Vakıflar İlkokulu
2.Siverek- Gazipaşa İlkokulu
3.Karaköprü - İMKB İlkokulu
4. Karaköprü- Mete Has İlkokulu
GELENEKSEL DÜZENLEMELİ DALDA :
1. Eyübiye Karaali Haşim Açanal İlk Okulu
ORTAOKULLARDA GELENEKSEL DÜZENLEMESİZ DALDA :
1.Eyübiye Kanuni Sultan Süleyman
2.Hilvan Fatih Sultan Mehmet
3.Karaköprü Orta Okulu
4. Haliliye Yenişehir Orta Okulu
GELENEKSEL DÜZENLEMELİ DALDA :
1.Suruç Saygın Ortaokulu
LİSELER GELENEKSEL DÜZENLEMESİZ DALDA :
1.Siverek El Cabir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
2.Haliliye Urfa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
3.Eyübiye Eyüp Göncü Anadolu Lisesi
4.Eyübiye Akabe TOKİ Anadolu Lisesi
HALK EĞİTİM MERKEZLERİ GELENEKSEL DÜZENLEMESİZ DALDA :
1.Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi
2. Haliliye Halk Eğitim Merkezi
3. Karaköprü Yenişehir Halk Eğitim Merkezi
4.Akçakale Halk Eğitim Merkezi
Dereceye giren ekiplerin ödülleri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ziya Suluyer ve katılımcı protokol tarafından verildi.
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