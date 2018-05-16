"İNŞAATI DEĞİL, HİZMETİ SEVİYORUM"

"DOKTOR SIKINTISI, MEZUNİYETTEN"

"YOĞUN BAKIMDA SEVK YOK"

€500 Yataklı Hastane'nin Başhekimi hastanenin genel durumu ile ilgili düzenlediği basın toplantısında Şanlıurfa'ya atıp kısa sürede tayinini isteyen doktorlara dair "Bazı branşların mezuniyetleri az. Buraya gelen ağlıyor, giden ağlıyor. Bu mezuniyetle alakalı" dedi.Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( 500 Yataklı ) Başhekimi Dr. İdris Dağ saat 10:30 da basın açıklaması düzenledi.Hastanenin genel durumu ve çalışmalarla ile ilgili açıklamalarda bulunan Dağ, Ramazan Ayı'nda nöbetçi poliklinik hizmeti başlattıklarını belirterek, "Dahiliye, kardiyoloji, göz; kulak,burun ve boğaz ile göğüs polikliniği gece 23.00-24.00'e kadar açık olacak. Vatandaşımız iftardan sonra da buradan faydalanabilecek" dedi.Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dr. Dağ otopark için yeni bir giriş kapısı açılıp açılmayacağı sorusuna "Otoparka giriş için 3 kapı var. Oradan kapı açmamız için bir birimi yıkmam gerekiyor. Ben inşaatı çok sevmiyorum, hizmet seviyorum. Orada kapı açarsak hastanın 4 kat çıkması gerekir. O da zor olur" yanıtını verdi.Kentte hekim sıkıntısı yaşandığının gündeme getirilmesi üzerine "Ben 22 yıldır buradayım" diyen Dr. Dağ, bu sıkıntıyı 2 poliklinikle bağdaştırarak, "Nöroloji ve beyin cerrahisi branşlarının mezuniyetleri az olduğu için bu sıkıntı olabilir. Gelen önce bir ağlayarak geliyor, gittikten sonra da ağlıyor ve çoğu gidip de geri geliyor. Bu mezuniyetle alakalı bir şey. Urfalılarla alakalı olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.Yoğun bakım ünitesinin yetersizliği konusundaki iddialara da değinen Başhekim Dağ, "Yoğun bakım ile ilgili zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Kış aylarında sıkıntı yaşayabiliyoruz yoğunluktan dolayı. Onun dışında ciddi bir sıkıntımız olmuyor. Şuanda dışarıya sevk, yok denecek kadar az" dedi.