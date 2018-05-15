Urfalı Vekilden Kahraman'a Tepki;Yönetemezsin...

SEN O ZAMAN 6.FİLOYA TÖREN YAPTINCHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Deniz Gezmiş’lerin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İle birlikte savaştıkları ve ‘Kahrolsun Amerika’ dedikleri dönemde İsmail Kahraman’ın İstanbul’a gelen Amerikan 6. Filosu’nu törenle karşılayan grubun başkanlığını yaptığını hatırlatarak “Sen o dönemde 6. Filo’ya tören yaptın. Şimdi Meclis’teki Filistin oturumunu yönetemezsin. Ya özür dile ya çekil” çağrısı yaptı. Kahraman ise Amerika’yı desteklemediğini söyledi.
İsmail Kahraman “Kanlı Pazar” yaşandığı dönemde saldırıların sorumlularından olarak gösterilen Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) başkanıydı./Sözcü
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