Vatandaşa Güzel Haber,Sayıları 3'e Çıktı!

15 BİN SATIŞ NOKTASINDA

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kasım'da başlattığı ucuz et projesi kapsamında yaklaşık 45 bin ton ucuz eti piyasaya sürerken, Ramazan'da kırmızı etin vatandaşın sofrasında daha bol bulunması için projenin kapsamını genişletti. 81 ilde mağazası olan BİM ve A101'den sonra Migros'la da anlaşma sağlandı.Hükümet, geçtiğimiz kasım ayında başlattığı ucuz et projesi kapsamında yaklaşık 45 bin ton ucuz eti piyasaya sürerken, ramazan ayında kırmızı etin vatandaşın sofrasına daha kolay ulaşması için projenin kapsamını genişletti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 81 ilde mağazası olan BİM ve A101'le geçtiğimiz dönemde anlaşırken, 81 ilde mağazası olmaması sebebiyle Migros'la anlaşma sağlayamamıştı. Migros ise mağazası olmayan illerde mağaza açarak, 81 il şartını yerine getirmesinin ardından, bakanlıkla tekrar masaya oturdu.Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) kilosu 31 lira olan kuşbaşı ve 29 lira olan kıymaları, ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Migros raflarında da yerini alacak. Böylece BİM ve A101'in toplamda 13 bin şubesinin yanı sıra, Migros'un 2 bin şubesiyle birlikte vatandaş ucuz ete 3 farklı marketin, toplamda 15 bin noktasından ulaşabilecek. Vatandaşın eti ucuza yemesinin yanı sıra ramazanda artan et tüketimini fırsat bilerek fiyatları artıran spekülatörlerin de önüne geçilecek. Sabah