Bakan Müjdeyi Verdi;10 bin 551 personel alınacak

YEM İŞİNİ DE ÇÖZECEĞİZ

DÖNEMİMDE GÜZEL İŞLER YAPTIM

Türkiye'nin istihdam seferberliği sürerken bundaki en büyük payı alan devlet de çalışmalarını sürdürüyor.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisleri istihdamı için şubat ayında 10 bin 551 kişinin bakanlık ailesine katılmasına yönelik, ilgili kuruluşlara gerekli yazıyı yazdıklarını belirterek, "Bir kez daha yazı gönderdik, konuyu takip edeceğiz" dedi.'Tarıma Değer Katanlar' yarışması ödül töreninde konuşan Fakıbaba, gıda üretiminde eğitim, Ar-Ge ve inovasyonun çok önemli olduğunu söyledi. Üretici ailelerin veteriner hekimlerin takibine zimmetlenmediği takdirde ileri gidilemeyeceğini vurgulayan Fakıbaba, hayvanlar hastalandığında veteriner hekimlere kolay ulaşılması gerektiğini dile getirdi. Fakıbaba, tarıma 16 yılda verilen desteğin toplam 120 milyar lira olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:"17 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 13 milyar dolar ithalatımız var. Zaman zaman muhalefet 'Et, saman ithal ediliyor' diyor. Muhalefet bu, tabii ki diyecek ama bizim için önemli olan vicdanımızın rahat olmasıdır. Yıllık 1 milyon 350 bin ton et tüketimimiz var ama biz 100 bin tonluk et bile ithal etmiyoruz. Şu anda dolar artışından dolayı kesif yemde problem var. Onu da bugün arkadaşlarımızla çalışacağız ve sayın Başbakanımıza ileteceğim. Onu da çözmenin gayreti içindeyiz." Piyasayı regüle etmek için Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla 2 market zincirine et verildiğini hatırlatan Fakıbaba, dünden itibaren market sayısının 3'e, şube sayısının da 13 binden 15 bine çıktığını bildirdi.Fakıbaba "Her gittiğim yerde başlangıçta insanlar beni çok fazla benimsemezler ama tanıdıkça 'Fakıbaba yönetici olarak bizim kurumumuzla özdeşleşti ve biz güzel şeyler yaptık' derler. Biz 10 ayda güzel şeyler yaptık, tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" dedi.