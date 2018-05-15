Eyyübiye MEM’den Müzik Ziyafeti

BİR ANI BIRAKMAK İSTEDİK

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Sanat ve Halk Müziği konseri düzenlendi.Eyyübiye’de görev yapan müzik öğretmenleri tarafından oluşturulan koronun gerçekleştirdiği Anadolu’dan Nağmeler Konseri, dinleyenlere tam bir müzik ziyafeti yaşattı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen konser, büyük ilgi gördü. Konsere, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Kaya, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Şevki Dengiz, Hatice Çiftçi Dengiz, Ahmet Karakuş, Ahmet Demir, İsa Aytış ve Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş’ın yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.Birçok yöreden türkünün ve sanat müziği eserinin seslendirildiği konserde konuşan Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir,Eyyübiye ilçesinde görev yapan müzik öğretmenleri ve gönüllü öğretmenlerle oluşturulan koronun sene sonunun yaklaşması nedeniyle güzel bir anı bırakmak amacıyla sahne aldığını söyleyerek, “Öğretmenlerimiz birkaç gündür çalışıyorlar. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Emeği geçen bütün müzik öğretmenlerimize ve diğer öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yıl çok çalıştık. Bütün öğretmen arkadaşlarımız çok emek verdi. Yeri geldi, sıkıntılı zamanlar oldu. Ramazan ayına girmeden moral ve motivasyon noktasında güzel bir gece hazırlayalım dedik. Seneyi güzel bir şekilde bitirip güzelce tatile girmeyi hedefliyoruz” dedi. Demir ‘in ardından söz alan Orkestra Şefi Abdulkadir Ergin ise “Eğitimci kişilikleri ile beraber sanatçı kişilikleriyle de ön planda olan öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte yaptığımız çalışmayı paylaşmak istedik” dedi.Konser sonunda Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir tarafından öğretmenlere çiçek hediye edildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.