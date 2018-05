Urfa’da Şehit Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

CENAZE NAMAZINA YOĞUN KATILIM

YAPILAN KATLİAMLAR BİR AN ÖNCE DURDURULMALI

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen protesto gösterilerinde 60 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilmişti. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Ceylanpınar’daki tüm camilerde öğle namazı öncesi sela okundu. Belediye ilan bürosundan yapılan anonsta öğle namazından sonra Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınacağı duyurusu yapıldı.Öğle namazının ardından Zahiriye Camiinde bir araya gelen onlarca kişi Filistin’de şehit edilenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. İlçe müftü vekili İbrahim Kesmez tarafından kılınan namazın ardından dua edildi. Gıyabi cenaze namazına Belediye Başkan Vekili Cemal Karatay, ilçe kaymakamı Ahmet Karatepe, İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, Garnizon Komutanı P. Yüzbaşı Cihan Ünal, Jandarma binbaşı Ahmet Uzun, belediye meclis üyeleri, resmi kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Cemal Karatay, İsrail'in ateşle oynadığını ve bir an önce katliamların durması gerektiğini ifade etti. Karatay, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararıyla ülke çağındaki bütün camilerde sela okundu, gıyabi cenaze namazları kılındı. Biz de Ceylanpınar'da vatandaşlarımızla beraber namaz kıldık ve Filistinli kardeşlerimiz için dua ettik. Karşımızda, Ramazan ayını cehenneme çevirmekten haz alan, kadın ve çocuk öldürmekten haz alan, aşağılık bir zihniyet vardır. Yetmiş yıldır İsrail’in her türlü katliamına ortak olan, destek veren ve arka çıkan Birleşmiş Milletlerden, ABD’den ve Avrupa ülkelerinden bu yeni saldırılar için bir tepki beklemek beyhudedir. Derhal ateşkesin sağlanması gerekiyor. İsrail'in yaptıkları ortadadır. İsrail ateşle oynuyor. Katliamların bir an önce durdurulması gerekiyor" dedi.