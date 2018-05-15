Harran Üniversitesi Senatosu İsrail ve ABD’yi kınadı

BASIN AÇIKLAMASIAmerika Birleşik Devletleri, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını, tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelip, Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almak suretiyle Ortadoğu’da istikrarsızlık ve kaosa davetiye çıkarmış, terör devleti İsrail’i katliama sevk etmiştir. Bu meş’um kararın Nekbe/Felaket gününün 70. Yıldönümüne denk getirilmesi, olayın ne kadar büyük tahrik ve provokasyon boyutu içerdiğini gözler önüne sermektedir.
TARİH BUNLARI YAZACAKTIRSiyonist ve Haçlı zihniyeti işbirliği ile yürütülen katliamların faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz. Masum Filistin halkının haklarının Siyonist devlet tarafından on yıllardır sürekli olarak ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama cüret etmesi karşısında insanlığın, gür bir sesle ve topyekûn biçimde, dur dememesi kabul edilebilir bir durum değildir.
Tarih bu günleri kara bir leke olarak yazacaktır. Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD Ortadoğu’da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü işlemişlerdir. Birleşmiş Milletler ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyor, eğer uluslararası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse, bu kurumların Trump ve Netanyahu aleyhine derhal soruşturma açarak, gereğini yapmalarını bekliyoruz.
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