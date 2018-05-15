Taşaltın Mezuniyet Töreninde Uyardı;Şunu Unutmayın...

ARTIK ÖĞRENCİMİZ DEĞİL,MESLEKTAŞIMIZSINIZ

TAŞALTIN MEZUNİYET TÖRENİNDE,İNSANLIĞA VURGU YAPTI

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenini gerçekleştirdi.Osmanbey Yerleşkesi tören alanında düzenlenen programa Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Dekan Prof. Dr. Hasan Akan, Üniversite Genel Sekreteri Abduhalim Dündar, dekan yardımcıları, fakülte öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, fakülte birincisi Gülistan Tuğalan’ın selamlama konuşmasıyla devam etti.Açılış konuşmasında mezun olan öğrencilere seslenen Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan; “Öğrenciliğiniz bitti. Artık öğrencimiz değilsiniz. Ama daha büyük bir onur bırakarak ‘mezunumuz’ oldunuz, meslektaşımız oldunuz, aramıza hoş geldiniz. Yıllar sonra geriye dönüp baktığınızda ilk hatırladığımız elbette okula ilk geldiğiniz gün ve okuldan ayrıldığınız son gün olacak. Daha sonra zihninizi yorduğunuzda birçok arkadaşınız ve güzel hatıralar gelir aklınıza… Törenimize katılan aileleri de selamlıyorum. Okul hatıralarının son bulacağı bu anlamlı günde bizlere katıldığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve Harran Üniversitesi fen edebiyat fakültesi ailesi adına herkese teşekkür ediyorum” dedi.Öğrencilerimizin, iş yaşamlarında ve sosyal yaşamlarında başarılara imza atacak bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaç edinmenin yanında, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görev ve sorumluluklarını öğrettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; “Unutmayın ki, dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip eder. Ayrıca şunu da unutmayınız, sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkeniz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız. Hayat okuluna adım attığınız bugün itibariyle, sizlere ömür boyu başarılar diliyorum” diye konuştu.Mezuniyet töreni, dereceye girenlere plaketlerinin verilmesinin ardından, kep fırlatma etkinliği ile sona erdi.